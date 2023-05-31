После публикации URA.RU мальчику с ДЦП из Сысерти приобрели важный для жизни аппарат

31 мая 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Учредители Фонда святой Екатерины откликнулись на историю двухлетнего Игоря с ДЦП Фото: архивное фото семьи Маловых На историю двухлетнего Игоря Малова с ДЦП (Детский церебральный паралич) из Сысерти (Свердловская область), который нуждался в вертикализаторе, откликнулись уральские благотворители. Фонд святой Екатерины принял решение приобрести данный аппарат, чтобы улучшить жизнь юного свердловчанина. История о семье Маловых, в которой воспитывается ребенок с тяжелым диагнозом, появилась на URA.RU 24 мая 2023. «Такие истории не могут никого оставить равнодушным. Учредители Фонда святой Екатерины решили поддержать маленького Игоря — вертикализатор уже в производстве и через 30 дней будет готов», — заявили в пресс-службе Фонда святой Екатерины. Мама юного уральца Наталья Малова не думала, что за столь короткий промежуток времени нужный для здоровья сына аппарат будет приобретен. Женщина выразила слова благодарности всем, кто откликнулся на их историю и решил помочь. «Все произошло так быстро, что даже не верится. Вроде только вышла публикация, а сейчас мы уже ждем, когда нам привезут вертикализатор. Наша семья выражает благодарность учредителям Фонда Святой Екатерины. Также я хочу поблагодарить корреспондента URA.RU и всю редакцию агентства за включенность в проблемы людей — это неоценимо. И в целом мы благодарны всем, кто откликнулся на нашу историю. И еще, когда Игорь вырастет, я обязательно про все и всех ему расскажу, сколько людей его поддерживали», — поделилась Наталья Малова. Ранее URA.RU писало, что Игорю Малову из Сысерти два года. У мальчика ДЦП. Чтобы оплатить занятия у специалистов и поставить мальчика на ноги, мама юного свердловчанина научилась плести изделия из бисера. Все деньги от продажи уходят на реабилитацию. Врачи рекомендовали родителям приобрести вертикализатор. Стоимость устройства 160 тысяч рублей. Такой суммы у семьи нет. Тогда мама мальчика Наталья Малова рассказала свою историю корреспонденту URA.RU. Публикация о семье Маловых вышла 23 мая, а уже 29 мая аппарат для Игоря был заказан. Редакция URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь Игорю. Вместе мы сможем больше. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На историю двухлетнего Игоря Малова с ДЦП (Детский церебральный паралич) из Сысерти (Свердловская область), который нуждался в вертикализаторе, откликнулись уральские благотворители. Фонд святой Екатерины принял решение приобрести данный аппарат, чтобы улучшить жизнь юного свердловчанина. История о семье Маловых, в которой воспитывается ребенок с тяжелым диагнозом, появилась на URA.RU 24 мая 2023. «Такие истории не могут никого оставить равнодушным. Учредители Фонда святой Екатерины решили поддержать маленького Игоря — вертикализатор уже в производстве и через 30 дней будет готов», — заявили в пресс-службе Фонда святой Екатерины. Мама юного уральца Наталья Малова не думала, что за столь короткий промежуток времени нужный для здоровья сына аппарат будет приобретен. Женщина выразила слова благодарности всем, кто откликнулся на их историю и решил помочь. «Все произошло так быстро, что даже не верится. Вроде только вышла публикация, а сейчас мы уже ждем, когда нам привезут вертикализатор. Наша семья выражает благодарность учредителям Фонда Святой Екатерины. Также я хочу поблагодарить корреспондента URA.RU и всю редакцию агентства за включенность в проблемы людей — это неоценимо. И в целом мы благодарны всем, кто откликнулся на нашу историю. И еще, когда Игорь вырастет, я обязательно про все и всех ему расскажу, сколько людей его поддерживали», — поделилась Наталья Малова. Ранее URA.RU писало, что Игорю Малову из Сысерти два года. У мальчика ДЦП. Чтобы оплатить занятия у специалистов и поставить мальчика на ноги, мама юного свердловчанина научилась плести изделия из бисера. Все деньги от продажи уходят на реабилитацию. Врачи рекомендовали родителям приобрести вертикализатор. Стоимость устройства 160 тысяч рублей. Такой суммы у семьи нет. Тогда мама мальчика Наталья Малова рассказала свою историю корреспонденту URA.RU. Публикация о семье Маловых вышла 23 мая, а уже 29 мая аппарат для Игоря был заказан. Редакция URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь Игорю. Вместе мы сможем больше.