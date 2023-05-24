Свердловчанка вяжет бисером, чтобы спасти тяжелобольного ребенка

Деньги от проданных изделий уходят на реабилитацию сына с ДЦП

24 мая 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Юный свердловчанин нуждается в дорогостоящем аппарате, благодаря которому он сможет ходить Фото: архивное фото семьи Маловых Игорю Малову из Сысерти (Свердловская область) два года. Жизнь малыша проходит между больницами и реабилитациями — у мальчика ДЦП. Чтобы оплатить регулярные занятия, мама Игоря научилась плести изделия из бисера. Все вырученные деньги от продажи уходят на специалистов по реабилитации. Врачи настояли на том, что Игорю нужен вертикализатор. Цена вопроса — 250 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет. Своей историей с журналистом URA.RU поделилась мама малыша Наталья Малова. Игорь родился в ноябре 2020 года Фото: архивное фото семьи Маловых «Игорь — желанный ребенок в семье. Мы с мужем очень ждали его появления. Сын родился на 38 неделе. Ничего не предвещало беды. Никто не подозревал, что через несколько месяцев нашему Игорю поставят серьезный диагноз — детский церебральный паралич (ДЦП). А наша жизнь разделится на „до“ и „после“», — посетовала Малова. Семья Маловых смогла принять диагноз сына. «Принять такой диагноз, да и вообще любой другой, когда речь идет о ребенке, наверно, невозможно. Но это только в самом начале. Позже начинаешь приводить мысли в порядок. И уже начинаешь искать пути решения существующей проблемы. Мы поняли, что наш малыш нуждается в нашей поддержке. Мы приняли диагноз, но не опустили руки — начали искать квалифицированных врачей. Нашли. Благодаря волшебникам в белых халатах наш мальчик получил свой шанс на полноценную жизнь», — делится свердловчанка. Старый вертикализатор уже не подходит Игорю. Он не фиксирует опорно-двигательный аппарат Фото: архивное фото семьи Маловых «Конечно услуги высококвалифицированных специалистов стоят немалых денег. Муж работает, но зарплата у него невысокая. Я не работаю, так как приходится круглосуточно находиться рядом с Игорем — мальчик не ходит. На реабилитацию еще как-то получается скопить, а вот купить, например, вертикализатор стоимостью 250 тысяч рублей уже нет. Тут выбор небольшой: либо мы не ездим на реабилитацию, а копим деньги на аппарат. Либо ездим на реабилитацию, но сидим без вертикализатора. Оба варианта по отдельности приведут к инвалидности ребенка. А вот реабилитация плюс аппарат позволят сыну стоять на ногах самостоятельно, а позже и ходить», — рассказывает Наталья. Вертикализатор (стендер) — вспомогательное устройство, позволяющее инвалидам и пациентам в период реабилитации после травмы принимать вертикальное положение с целью профилактики негативных последствий длительного пребывания сидя и лежа. Назначается больным со следующими диагнозами: поражения спинного мозга, физические травмы головного мозга, ДЦП, Расщепление позвоночника, мышечная дистрофия и т. д. Наталья вяжет бисером Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Наталья уверена в том, что ноша матерей, чьи дети инвалиды, тяжела. «Да, бывает тяжело. И морально, и физически. Но сдаваться нельзя ни в коем случае. Мамам, которые окажутся в такой же ситуации, хочу сказать только одно: если ваш ребенок стал инвалидом — не отворачивайтесь от него. Мама для ребенка с инвалидностью — это вся планета! Вы должны бороться за него до последнего вашего вздоха! И помните: мир не без добрых людей. Всегда найдутся люди, которые помогут. Главное — верить в то, что все получится», — отмечает свердловчанка. Сумку из бисера Наталья продает, чтобы накопить на следующую реабилитацию Игорю Фото: архивное фото семьи Маловых Игорю Малову нужен вертикализатор R82 Газель (Gazelle) — удобная, легко трансформирующаяся конструкция с функцией разведения бедер. Может использоваться в качестве переднего и заднего вертикализатора, позволяя лицам с ограниченными физическими возможностями занимать правильное положение стоя и укреплять опорно-двигательный аппарат. Врачи рекомендовали к приобретению размер №1. Стоимость стендера составляет 250 тысяч рублей. Помочь Игорю Малову можно разными способами: Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю

Можно привлечь внимание известных меценатов и волонтеров

Можно поддержать рублем. Для этого необходимо написать автору материала на адрес электронной почты Dzhallatova@ura.ru. URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации об Игоре. Вместе мы сможем больше. Ранее URA.RU писало, что свердловчанка Полина Каткова просила губернатора Евгения Куйвашева ускорить получение препарата «Спинраза» для своего сына Кости. Данный препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Тогда Каткова ответа не получила. Первая публикация о Косте вышла на URA.RU 6 сентября. 20 сентября семья Катковых приняла решение открыть благотворительный сбор на самое дорогое лекарство в мире — Zolgensma (стоимостью препарата доходит до 150 миллионов рублей). 23 сентября сбор был открыт. Благотворительный сбор для Кости закрыли 2 декабря. Более 30 миллионов было собрано стараниями неравнодушных людей, а недостающую сумму в размере 90 миллионов рублей перевели учредители Фонда Святой Екатерины. 3а все время сбора для Кости на препарат Zolgensma на URA.RU было выпущено 16 публикаций. Позже Костя Катков со СМА получил укол за десятки миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Игорю Малову из Сысерти (Свердловская область) два года. Жизнь малыша проходит между больницами и реабилитациями — у мальчика ДЦП. Чтобы оплатить регулярные занятия, мама Игоря научилась плести изделия из бисера. Все вырученные деньги от продажи уходят на специалистов по реабилитации. Врачи настояли на том, что Игорю нужен вертикализатор. Цена вопроса — 250 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет. Своей историей с журналистом URA.RU поделилась мама малыша Наталья Малова. «Игорь — желанный ребенок в семье. Мы с мужем очень ждали его появления. Сын родился на 38 неделе. Ничего не предвещало беды. Никто не подозревал, что через несколько месяцев нашему Игорю поставят серьезный диагноз — детский церебральный паралич (ДЦП). А наша жизнь разделится на „до“ и „после“», — посетовала Малова. Семья Маловых смогла принять диагноз сына. «Принять такой диагноз, да и вообще любой другой, когда речь идет о ребенке, наверно, невозможно. Но это только в самом начале. Позже начинаешь приводить мысли в порядок. И уже начинаешь искать пути решения существующей проблемы. Мы поняли, что наш малыш нуждается в нашей поддержке. Мы приняли диагноз, но не опустили руки — начали искать квалифицированных врачей. Нашли. Благодаря волшебникам в белых халатах наш мальчик получил свой шанс на полноценную жизнь», — делится свердловчанка. «Конечно услуги высококвалифицированных специалистов стоят немалых денег. Муж работает, но зарплата у него невысокая. Я не работаю, так как приходится круглосуточно находиться рядом с Игорем — мальчик не ходит. На реабилитацию еще как-то получается скопить, а вот купить, например, вертикализатор стоимостью 250 тысяч рублей уже нет. Тут выбор небольшой: либо мы не ездим на реабилитацию, а копим деньги на аппарат. Либо ездим на реабилитацию, но сидим без вертикализатора. Оба варианта по отдельности приведут к инвалидности ребенка. А вот реабилитация плюс аппарат позволят сыну стоять на ногах самостоятельно, а позже и ходить», — рассказывает Наталья. Наталья уверена в том, что ноша матерей, чьи дети инвалиды, тяжела. «Да, бывает тяжело. И морально, и физически. Но сдаваться нельзя ни в коем случае. Мамам, которые окажутся в такой же ситуации, хочу сказать только одно: если ваш ребенок стал инвалидом — не отворачивайтесь от него. Мама для ребенка с инвалидностью — это вся планета! Вы должны бороться за него до последнего вашего вздоха! И помните: мир не без добрых людей. Всегда найдутся люди, которые помогут. Главное — верить в то, что все получится», — отмечает свердловчанка. Игорю Малову нужен вертикализатор R82 Газель (Gazelle) — удобная, легко трансформирующаяся конструкция с функцией разведения бедер. Может использоваться в качестве переднего и заднего вертикализатора, позволяя лицам с ограниченными физическими возможностями занимать правильное положение стоя и укреплять опорно-двигательный аппарат. Врачи рекомендовали к приобретению размер №1. Стоимость стендера составляет 250 тысяч рублей. Помочь Игорю Малову можно разными способами: URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации об Игоре. Вместе мы сможем больше. Ранее URA.RU писало, что свердловчанка Полина Каткова просила губернатора Евгения Куйвашева ускорить получение препарата «Спинраза» для своего сына Кости. Данный препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Тогда Каткова ответа не получила. Первая публикация о Косте вышла на URA.RU 6 сентября. 20 сентября семья Катковых приняла решение открыть благотворительный сбор на самое дорогое лекарство в мире — Zolgensma (стоимостью препарата доходит до 150 миллионов рублей). 23 сентября сбор был открыт. Благотворительный сбор для Кости закрыли 2 декабря. Более 30 миллионов было собрано стараниями неравнодушных людей, а недостающую сумму в размере 90 миллионов рублей перевели учредители Фонда Святой Екатерины. 3а все время сбора для Кости на препарат Zolgensma на URA.RU было выпущено 16 публикаций. Позже Костя Катков со СМА получил укол за десятки миллионов рублей.