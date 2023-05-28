Пермяков на начавшейся неделе ждут дожди, грозы и град

Несмотря на дожди, в регионе сохранится дефицит осадков Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае с началом недели в регион придут дожди и грозы, а температура воздуха понизится до 19 градусов. Несмотря на это, ожидается дефицит осадков — выпадет лишь от 50 до 80% от нормы, говорится на сайте «Метеоролог и я».

«Неделя ожидается теплее климатической нормы: по востоку отклонение ожидается составит до пяти градусов выше нуля, ближе к западным окраинам региона — до четырех градусов. По осадкам ситуация следующая: в северо-западной половине Пермского края ожидается их избыток (до 1,5 недельной нормы), по юго-востоку есть вероятность сохранения дефицита (от 50 до 80% от нормы)», — говорится в краткосрочном прогнозе.

Так, 29 мая в регионе возможен кратковременный дождь, местами пройдет гроза, в отдельных районах — град. Днем воздух прогреется до 29 градусов. Кратковременный дождь ожидается в отдельных районах края и 30 мая. Температура воздуха в этот день составит 22-27 градусов.

В среду, 31 мая, прогнозируется до 16 градусов в ночные часы и до 27 градусов — днем. Пройдет кратковременный дождь, местами возможны грозы. По прогнозам, кратковременный дождь пройдет 1 и 2 июня, а дневная температура в регионе составит от 19 до 24 градусов.