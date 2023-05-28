Выпускники Пермского аграрного вуза стали самыми востребованными в Перми

Выпускников ПГАТУ чаще всего приглашали на собеседование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выпускники Пермского аграрно-технического университета (ПГАТУ) стали самыми востребованными среди специалистов, закончивших вузы в Перми. За последние года выпускников из аграрного вуза работодатели приглашали на собеседование чаще всего. Таким рейтингом с URA.RU поделились аналитики HeadHunter.

За 2021 и 2022 года выпускника ПГАТУ приглашали на собеседование в среднем 14,7 раз. Средняя ожидаемая зарплата пермских аграриев — 40 тысяч рублей. В рейтинге серди всех вузов РФ пермский аграрный университет стоит на 169 месте с общим баллом 100,6.

Следующий в топе пермских вузов по востребованности выпускников — Пермский классический университет (ПГНИУ). Специалистов из этого вуза приглашали на работу в среднем 12,6 раз за предыдущие два года. Средняя ожидаемая зарплата — 40 тысяч рублей, рейтинг вуза — 186 место и 100,3 балла. Далее идут выпускники пермского педуниверситета с 11,1 приглашений на собеседования в среднем и зарплатой 40 тысяч рублей, Пермского Политеха с 8,6 приглашений в среднем и зарплатой 40 тысяч рублей, Пермской фармацевтической академии с 8 приглашениями и зарплатой в 50 тысяч рублей и пермского медуниверситета с 6,7 приглашениями и зарплатой в 40 тысяч рублей.