28 мая 2023
27 мая 2023

Выпускники Пермского аграрного вуза стали самыми востребованными в Перми

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Выпускников ПГАТУ чаще всего приглашали на собеседование Фото:

Выпускники Пермского аграрно-технического университета (ПГАТУ) стали самыми востребованными среди специалистов, закончивших вузы в Перми. За последние года выпускников из аграрного вуза работодатели приглашали на собеседование чаще всего. Таким рейтингом с URA.RU поделились аналитики HeadHunter.

За 2021 и 2022 года выпускника ПГАТУ приглашали на собеседование в среднем 14,7 раз. Средняя ожидаемая зарплата пермских аграриев — 40 тысяч рублей. В рейтинге серди всех вузов РФ пермский аграрный университет стоит на 169 месте с общим баллом 100,6.

Следующий в топе пермских вузов по востребованности выпускников — Пермский классический университет (ПГНИУ). Специалистов из этого вуза приглашали на работу в среднем 12,6 раз за предыдущие два года. Средняя ожидаемая зарплата — 40 тысяч рублей, рейтинг вуза — 186 место и 100,3 балла. Далее идут выпускники пермского педуниверситета с 11,1 приглашений на собеседования в среднем и зарплатой 40 тысяч рублей, Пермского Политеха с 8,6 приглашений в среднем и зарплатой 40 тысяч рублей, Пермской фармацевтической академии с 8 приглашениями и зарплатой в 50 тысяч рублей и пермского медуниверситета с 6,7 приглашениями и зарплатой в 40 тысяч рублей.

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Выпускники Пермского аграрно-технического университета (ПГАТУ) стали самыми востребованными среди специалистов, закончивших вузы в Перми. За последние года выпускников из аграрного вуза работодатели приглашали на собеседование чаще всего. Таким рейтингом с URA.RU поделились аналитики HeadHunter. За 2021 и 2022 года выпускника ПГАТУ приглашали на собеседование в среднем 14,7 раз. Средняя ожидаемая зарплата пермских аграриев — 40 тысяч рублей. В рейтинге серди всех вузов РФ пермский аграрный университет стоит на 169 месте с общим баллом 100,6. Следующий в топе пермских вузов по востребованности выпускников — Пермский классический университет (ПГНИУ). Специалистов из этого вуза приглашали на работу в среднем 12,6 раз за предыдущие два года. Средняя ожидаемая зарплата — 40 тысяч рублей, рейтинг вуза — 186 место и 100,3 балла. Далее идут выпускники пермского педуниверситета с 11,1 приглашений на собеседования в среднем и зарплатой 40 тысяч рублей, Пермского Политеха с 8,6 приглашений в среднем и зарплатой 40 тысяч рублей, Пермской фармацевтической академии с 8 приглашениями и зарплатой в 50 тысяч рублей и пермского медуниверситета с 6,7 приглашениями и зарплатой в 40 тысяч рублей.
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