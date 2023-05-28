28 мая 2023

Силовики начали проверку из-за трупа в центре Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, следственный комитет
На улице Восточной прохожие обнаружили труп мужчины Фото:

В Екатеринбурге в районе дома №24 на улице Восточная прохожие обнаружили труп мужчины. По этому факту началась проверка, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области

«Следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга по данному факту проводится процессуальная проверка. По итогам проверочных мероприятий следователем СКР будет принято процессуальное решение», — рассказал представитель СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу, на момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге в районе дома №24 на улице Восточная прохожие обнаружили труп мужчины. По этому факту началась проверка, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области «Следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга по данному факту проводится процессуальная проверка. По итогам проверочных мероприятий следователем СКР будет принято процессуальное решение», — рассказал представитель СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу, на момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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