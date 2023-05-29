Песков отказался комментировать информацию об обстрелах Белгородской области

В Кремле отказались комментировать атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Белгородской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что такие вопросы относится к категории СВО, которую тот не может комментировать. Так он отреагировал на вопрос корреспондента URA.RU.
«Относится к категории вопросов связанных с СВО. Я не могу это никак комментировать», — уточнил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пескову задали вопрос об атаках по приграничной Белгородской области за минувшие выходные. Сообщалось, что ее атаковали 241 раз.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!