Песков отказался комментировать информацию об обстрелах Белгородской области

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков никак не прокомментировал атаки по Белгородской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле отказались комментировать атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Белгородской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что такие вопросы относится к категории СВО, которую тот не может комментировать. Так он отреагировал на вопрос корреспондента URA.RU.

«Относится к категории вопросов связанных с СВО. Я не могу это никак комментировать», — уточнил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пескову задали вопрос об атаках по приграничной Белгородской области за минувшие выходные. Сообщалось, что ее атаковали 241 раз.

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В Кремле отказались комментировать атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Белгородской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что такие вопросы относится к категории СВО, которую тот не может комментировать. Так он отреагировал на вопрос корреспондента URA.RU. «Относится к категории вопросов связанных с СВО. Я не могу это никак комментировать», — уточнил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пескову задали вопрос об атаках по приграничной Белгородской области за минувшие выходные. Сообщалось, что ее атаковали 241 раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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