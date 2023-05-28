28 мая 2023

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Грозы придут в регион на три дня Фото:

На Свердловскую область надвигается шторм: с 30 мая по 1 июня в регионе ожидаются грозы с порывами ветра до 17 м/c. При этом будет сохраняться жаркая погода. Об этом сообщает Уралгидрометцентр.

«30 мая в Свердловской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, температура до +28 градусов. Также будут порывы ветра до 17 м/c», — сообщают синоптики. Аномально жаркие дни будут 31 мая и 1 июня — воздух прогреется до 34 градусов, также ожидаются грозы с порывистым ветром до 15 м/c.

Также в ближайшие три дня в большинстве районов области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. «Местами высокая пожарная опасность (4-й и 5-й класс горимости леса по региональной шкале)», — заявляют в Уралгидрометцетре.

Ранее представители Уралгидрометцентра сообщали, что в Екатеринбурге вечером 26 мая пройдет дождь с грозой. Также осадки ожидаются 27—29 мая.

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На Свердловскую область надвигается шторм: с 30 мая по 1 июня в регионе ожидаются грозы с порывами ветра до 17 м/c. При этом будет сохраняться жаркая погода. Об этом сообщает Уралгидрометцентр. «30 мая в Свердловской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, температура до +28 градусов. Также будут порывы ветра до 17 м/c», — сообщают синоптики. Аномально жаркие дни будут 31 мая и 1 июня — воздух прогреется до 34 градусов, также ожидаются грозы с порывистым ветром до 15 м/c. Также в ближайшие три дня в большинстве районов области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. «Местами высокая пожарная опасность (4-й и 5-й класс горимости леса по региональной шкале)», — заявляют в Уралгидрометцетре. Ранее представители Уралгидрометцентра сообщали, что в Екатеринбурге вечером 26 мая пройдет дождь с грозой. Также осадки ожидаются 27—29 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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