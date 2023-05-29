Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область 303 раза за сутки

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ВСУ проводят массированный обстрел Белгородской области Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Вооруженные силы Украины обстреляли Белгородскую область 303 раза за сутки. Прилеты были зафиксированы на разных территориях. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе за прошедшие сутки зафиксировано 63 прилета. Волоконовский район за прошедшие сутки обстрелян 23 раза. Волоконовский район за прошедшие сутки обстрелян 23 раза», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Также были зафиксированы прилеты по Грайворонскому округу. Их число достигло 101. В Шебекинском округе упало 116 снарядов. Таким образом, общее число прилетов составило 303.

Гладков отметил, что в Белгородском и Волоконовском районах никто не пострадал. Также в них нет разрушений. В Шебекинском округе была повреждена телевышка. Также были во время обхода 28 мая были выявлены повреждения в четырех многоквартирных домах. Было нарушено электроснабжение пяти сел: Архангельского, Зиборовки, Мурома, Середы, Нехотеевки.

ВСУ 29 мая проводят самый массированный за последнее время обстрел села Шебекино. Об этом заявил местный житель. По его словам, каждую минуту в городе падает снаряд.

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Вооруженные силы Украины обстреляли Белгородскую область 303 раза за сутки. Прилеты были зафиксированы на разных территориях. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В Белгородском районе за прошедшие сутки зафиксировано 63 прилета. Волоконовский район за прошедшие сутки обстрелян 23 раза. Волоконовский район за прошедшие сутки обстрелян 23 раза», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Также были зафиксированы прилеты по Грайворонскому округу. Их число достигло 101. В Шебекинском округе упало 116 снарядов. Таким образом, общее число прилетов составило 303. Гладков отметил, что в Белгородском и Волоконовском районах никто не пострадал. Также в них нет разрушений. В Шебекинском округе была повреждена телевышка. Также были во время обхода 28 мая были выявлены повреждения в четырех многоквартирных домах. Было нарушено электроснабжение пяти сел: Архангельского, Зиборовки, Мурома, Середы, Нехотеевки. ВСУ 29 мая проводят самый массированный за последнее время обстрел села Шебекино. Об этом заявил местный житель. По его словам, каждую минуту в городе падает снаряд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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