Прокуратура определила виновников порчи курганских трасс

29 мая 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

В регионе 57% региональных и межмуниципальных дорог не соответствуют нормативам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области трассы, в том числе, портятся из-за перегруженных машин дорожных организаций. Данная информация была размещена 29 мая на сайте областной прокуратуры. «Подрядными организациями, осуществляющими дорожные работы, и предприятиями, добывающими полезные ископаемые, допускаются многочисленные нарушения, связанные с несоблюдением весовых параметров и установленных ограничений по нагрузке на ось. Результатом перегруза является деформация асфальтового покрытия», — к такому выводу прошли участники межведомственного совещания, которое прошло в прокуратуре. В ведомстве отметили, что большая нагрузка приходится на федеральные трассы в регионе, но также активно используются региональные и муниципальные дороги. Представители правительства региона отметили, что в области пытаются исправить ситуацию. При этом участники совещания считают, что эти меры недостаточны. Также на совещании сообщалось, что в регионе 57% региональных и межмуниципальных дорог не соответствуют нормативам. В совещании участвовали председатель облдумы Дмитрий Фролов, замгубернатора Константин Малышев, заместитель начальника Межрегионального территориального управления Ространснадзора по УрФО Виктор Алексеев и руководители профильных ведомств. Ранее 29 мая прошел организационный сбор представителей Ространснадзора. На нем стало известно, что представители ведомств договорились между собой проводить проверки грузовиков, которые портят дороги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области трассы, в том числе, портятся из-за перегруженных машин дорожных организаций. Данная информация была размещена 29 мая на сайте областной прокуратуры. «Подрядными организациями, осуществляющими дорожные работы, и предприятиями, добывающими полезные ископаемые, допускаются многочисленные нарушения, связанные с несоблюдением весовых параметров и установленных ограничений по нагрузке на ось. Результатом перегруза является деформация асфальтового покрытия», — к такому выводу прошли участники межведомственного совещания, которое прошло в прокуратуре. В ведомстве отметили, что большая нагрузка приходится на федеральные трассы в регионе, но также активно используются региональные и муниципальные дороги. Представители правительства региона отметили, что в области пытаются исправить ситуацию. При этом участники совещания считают, что эти меры недостаточны. Также на совещании сообщалось, что в регионе 57% региональных и межмуниципальных дорог не соответствуют нормативам. В совещании участвовали председатель облдумы Дмитрий Фролов, замгубернатора Константин Малышев, заместитель начальника Межрегионального территориального управления Ространснадзора по УрФО Виктор Алексеев и руководители профильных ведомств. Ранее 29 мая прошел организационный сбор представителей Ространснадзора. На нем стало известно, что представители ведомств договорились между собой проводить проверки грузовиков, которые портят дороги.