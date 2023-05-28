Прокуратура определила виновников порчи курганских трасс

В Курганской области трассы, в том числе, портятся из-за перегруженных машин дорожных организаций. Данная информация была размещена 29 мая на сайте областной прокуратуры.
«Подрядными организациями, осуществляющими дорожные работы, и предприятиями, добывающими полезные ископаемые, допускаются многочисленные нарушения, связанные с несоблюдением весовых параметров и установленных ограничений по нагрузке на ось. Результатом перегруза является деформация асфальтового покрытия», — к такому выводу прошли участники межведомственного совещания, которое прошло в прокуратуре. В ведомстве отметили, что большая нагрузка приходится на федеральные трассы в регионе, но также активно используются региональные и муниципальные дороги.
Представители правительства региона отметили, что в области пытаются исправить ситуацию. При этом участники совещания считают, что эти меры недостаточны. Также на совещании сообщалось, что в регионе 57% региональных и межмуниципальных дорог не соответствуют нормативам. В совещании участвовали председатель облдумы Дмитрий Фролов, замгубернатора Константин Малышев, заместитель начальника Межрегионального территориального управления Ространснадзора по УрФО Виктор Алексеев и руководители профильных ведомств.
Ранее 29 мая прошел организационный сбор представителей Ространснадзора. На нем стало известно, что представители ведомств договорились между собой проводить проверки грузовиков, которые портят дороги.
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