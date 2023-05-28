28 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023

Уральские силовики начинают облавы на грузовики, которые портят курганские дороги. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральские транспортники приехали в Курган, чтобы ловить нарушителей, разбивающих дороги
Уральские транспортники приехали в Курган, чтобы ловить нарушителей, разбивающих дороги Фото:

В Курган прибыли уральские силовики, чтобы помогать местным транспортникам проводить проверки грузовиков, которые портят дороги. Об этом передает корреспондент URA.RU с места организационного сбора представителей Ространснадзора. Данный пилотный проект реализуется впервые на территории страны.

«Мы организовали взаимодействие с правительством Курганской области, областной думой, главами муниципальных образований, на территории которых будут проводиться проверки. Они проводятся под контролем областной прокуратуры. Также будет помогать УФСБ и УМВД региона. Надеемся, что наша профилактическая работа послужит для нарушителей уроком и наши дороги будут сохраняться», — сказал начальник курганского отделения Ространснадзора Олег Седельников. Олег Седельников. Также помогать в выявлении нарушителей будут специалисты из соседних регионов. Данные проверки будут идти две недели.

Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов поблагодарил сотрудников Уральского отдела Ространснадзора за то, что они пришли на помощь местным транспортникам для борьбы с нарушителями. «Будет работать некая школа обмена опытом между регионами. Надеюсь, что этот пилотный проект, который впервые реализуется в стране, и именно в Курганской области, будет потом спроецирован на другие регионы», — сказал Фролов. Он также отметил, что главной задачей является профилактика и наказание нарушителей

Ранее URA.RU писало, что в Кургане водители грузовых машин высыпали асфальт рядом с дорогой, чтобы не платить штраф. По данным Ространснадзора региона, на нарушителей составлены протоколы. До этого сообщалось, что водители грузовиков прячутся в лесах от весового контроля. Таким образом, они пытаются избежать крупных штрафов за перегруз.

В Курган прибыли силовики из Ространснадзора по Уральскому округу
В Курган прибыли силовики из Ространснадзора по Уральскому округу
Фото:
Специалисты из других регионов будут помогать курганским транспортникам проводить проверки грузовиков на дорогах
Специалисты из других регионов будут помогать курганским транспортникам проводить проверки грузовиков на дорогах
Фото:
Проверки нарушителей, разбивающих дороги, будут идти две недели
Проверки нарушителей, разбивающих дороги, будут идти две недели
Фото:
Помогать выявлять нарушителей на дорогах будут передвижные мобильные комплексы
Помогать выявлять нарушителей на дорогах будут передвижные мобильные комплексы
Фото:
Организационный сбор представителей Ространснадзора прошел на Центральной площади Кургана
Организационный сбор представителей Ространснадзора прошел на Центральной площади Кургана
Фото:
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В Курган прибыли уральские силовики, чтобы помогать местным транспортникам проводить проверки грузовиков, которые портят дороги. Об этом передает корреспондент URA.RU с места организационного сбора представителей Ространснадзора. Данный пилотный проект реализуется впервые на территории страны. «Мы организовали взаимодействие с правительством Курганской области, областной думой, главами муниципальных образований, на территории которых будут проводиться проверки. Они проводятся под контролем областной прокуратуры. Также будет помогать УФСБ и УМВД региона. Надеемся, что наша профилактическая работа послужит для нарушителей уроком и наши дороги будут сохраняться», — сказал начальник курганского отделения Ространснадзора Олег Седельников. Олег Седельников. Также помогать в выявлении нарушителей будут специалисты из соседних регионов. Данные проверки будут идти две недели. Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов поблагодарил сотрудников Уральского отдела Ространснадзора за то, что они пришли на помощь местным транспортникам для борьбы с нарушителями. «Будет работать некая школа обмена опытом между регионами. Надеюсь, что этот пилотный проект, который впервые реализуется в стране, и именно в Курганской области, будет потом спроецирован на другие регионы», — сказал Фролов. Он также отметил, что главной задачей является профилактика и наказание нарушителей Ранее URA.RU писало, что в Кургане водители грузовых машин высыпали асфальт рядом с дорогой, чтобы не платить штраф. По данным Ространснадзора региона, на нарушителей составлены протоколы. До этого сообщалось, что водители грузовиков прячутся в лесах от весового контроля. Таким образом, они пытаются избежать крупных штрафов за перегруз.
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