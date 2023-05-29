Жительница Кургана записала феминистскую песню и запустила ее в Apple Music

Жительница Кургана Анастасия Еговцева, выступающая под псевдонимом Психостазия, выпустила дебютную песню. Премьера состоялась сразу на нескольких площадках: VK, Яндекс.Музыка, Spotify, Apple Music и другие. Об этом певица сообщила корреспонденту URA.RU.
«„Хватит“ — это первая песня, которую я выпустила. Эта песня и еще несколько были написаны мной давно, но запись и релиз казались мне чем-то нереальным и доступным только для крутых музыкантов», — рассказала она URA.RU.
По словам Еговцевой, весь процесс подготовки к релизу песни занял около пяти месяцев, из которых около трех месяцев потребовала аранжировка. Самым запоминающимся моментов в подготовке песни она называет запись вокала на студии. «Ты заходишь в этот обитый звукоизоляцией аквариум, надеваешь наушники и пишешь именно свою песню», — пояснила Психостазия. Для оформления своей песни Еговцева использовала нейросеть, с помощью которой ей удалось разработать дизайн обложки.
Как отмечает девушка, основной посыл песни заключается в борьбе ее героини с внутренними проблемами или, как их называет Еговцева, драконами. «Но вот вопрос: а нужно ли с ними бороться? А так, искусство оно создано для того, чтобы каждый сам определял для себя смыслы», — поделилась с URA.RU Психостазия.
Она также рассказала, что планирует выпустить следующую песню осенью. У Еговцевой уже есть идея для клипа. После релиза осенней песни певица планирует подготовить мини-альбом.
Ранее URA.RU писало, что курганец снял клип на песню, которую сделал битмейкер Славы КПСС. Помощь в съемке ему оказал оператор из Санкт-Петербурга.
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