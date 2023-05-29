Жительница Кургана записала феминистскую песню и запустила ее в Apple Music

30 мая 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Курганская журналистка выпустила дебютную песню Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Кургана Анастасия Еговцева, выступающая под псевдонимом Психостазия, выпустила дебютную песню. Премьера состоялась сразу на нескольких площадках: VK, Яндекс.Музыка, Spotify, Apple Music и другие. Об этом певица сообщила корреспонденту URA.RU. «„Хватит“ — это первая песня, которую я выпустила. Эта песня и еще несколько были написаны мной давно, но запись и релиз казались мне чем-то нереальным и доступным только для крутых музыкантов», — рассказала она URA.RU. По словам Еговцевой, весь процесс подготовки к релизу песни занял около пяти месяцев, из которых около трех месяцев потребовала аранжировка. Самым запоминающимся моментов в подготовке песни она называет запись вокала на студии. «Ты заходишь в этот обитый звукоизоляцией аквариум, надеваешь наушники и пишешь именно свою песню», — пояснила Психостазия. Для оформления своей песни Еговцева использовала нейросеть, с помощью которой ей удалось разработать дизайн обложки. Как отмечает девушка, основной посыл песни заключается в борьбе ее героини с внутренними проблемами или, как их называет Еговцева, драконами. «Но вот вопрос: а нужно ли с ними бороться? А так, искусство оно создано для того, чтобы каждый сам определял для себя смыслы», — поделилась с URA.RU Психостазия. Она также рассказала, что планирует выпустить следующую песню осенью. У Еговцевой уже есть идея для клипа. После релиза осенней песни певица планирует подготовить мини-альбом. Ранее URA.RU писало, что курганец снял клип на песню, которую сделал битмейкер Славы КПСС. Помощь в съемке ему оказал оператор из Санкт-Петербурга. Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/25822415/track/113711021' target="_blank">Хватит</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/19265581' target="_blank">Психостазия</a> на Яндекс Музыке Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Кургана Анастасия Еговцева, выступающая под псевдонимом Психостазия, выпустила дебютную песню. Премьера состоялась сразу на нескольких площадках: VK, Яндекс.Музыка, Spotify, Apple Music и другие. Об этом певица сообщила корреспонденту URA.RU. «„Хватит“ — это первая песня, которую я выпустила. Эта песня и еще несколько были написаны мной давно, но запись и релиз казались мне чем-то нереальным и доступным только для крутых музыкантов», — рассказала она URA.RU. По словам Еговцевой, весь процесс подготовки к релизу песни занял около пяти месяцев, из которых около трех месяцев потребовала аранжировка. Самым запоминающимся моментов в подготовке песни она называет запись вокала на студии. «Ты заходишь в этот обитый звукоизоляцией аквариум, надеваешь наушники и пишешь именно свою песню», — пояснила Психостазия. Для оформления своей песни Еговцева использовала нейросеть, с помощью которой ей удалось разработать дизайн обложки. Как отмечает девушка, основной посыл песни заключается в борьбе ее героини с внутренними проблемами или, как их называет Еговцева, драконами. «Но вот вопрос: а нужно ли с ними бороться? А так, искусство оно создано для того, чтобы каждый сам определял для себя смыслы», — поделилась с URA.RU Психостазия. Она также рассказала, что планирует выпустить следующую песню осенью. У Еговцевой уже есть идея для клипа. После релиза осенней песни певица планирует подготовить мини-альбом. Ранее URA.RU писало, что курганец снял клип на песню, которую сделал битмейкер Славы КПСС. Помощь в съемке ему оказал оператор из Санкт-Петербурга.