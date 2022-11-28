Курганец снял клип на песню, которую сделал битмейкер Славы КПСС

28 ноября 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

Битмейкер Mike Bulgakov работал со Славой КПСС, Зомбом и Verbee (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уроженец Кургана Влад Камшилов, ныне живущий в Тюмени и выпускающий музыку под псевдонимом DAI DENEG, снял клип на песню «Я увезу тебя в 03:00». Бит для песни написал Mike Bulgakov, который работал с Вячеславом Машновым, известным как Слава КПСС. О премьере клипа корреспонденту URA.RU рассказал Камшилов. «Выпустил клип 26 ноября. Песню я написал еще в июле. Она всем очень понравилась, была чем-то новым и необычным в моем творчестве, так что я сразу принял решение снимать клип. Большой труд, много сил и хорошие финансовые средства я вложил в него. Я доволен результатом», — рассказал URA.RU Камшилов. Исполнитель рассказал URA.RU, что нанял Влада Шпака, оператора из Санкт-Петербурга, также собрал команду из актеров и нашел режиссера для клипа. Съемка заняла у группы три дня. По словам музыканта, он был готов к трудностям, которые возникли во время работы. Монтировал клип тот же петербургский оператор. Готовый клип Камшилов опубликовал на видеохостинге YouTube.



Музыкант родился и жил в Кургане до 16 лет. Как рассказал исполнитель URA.RU, он с родителями переехал в Тюмень, где закончил 10-11 классы и поступил в колледж на социально-культурную деятельность. По словам Камшилова, он начал заниматься музыкой в 17 лет, но серьезно увлекаться ей стал после 20 лет. Музыкант рассказал URA.RU также о подготовке к выпуску альбома.

Уроженец Кургана Влад Камшилов, ныне живущий в Тюмени и выпускающий музыку под псевдонимом DAI DENEG, снял клип на песню «Я увезу тебя в 03:00». Бит для песни написал Mike Bulgakov, который работал с Вячеславом Машновым, известным как Слава КПСС. О премьере клипа корреспонденту URA.RU рассказал Камшилов. «Выпустил клип 26 ноября. Песню я написал еще в июле. Она всем очень понравилась, была чем-то новым и необычным в моем творчестве, так что я сразу принял решение снимать клип. Большой труд, много сил и хорошие финансовые средства я вложил в него. Я доволен результатом», — рассказал URA.RU Камшилов. Исполнитель рассказал URA.RU, что нанял Влада Шпака, оператора из Санкт-Петербурга, также собрал команду из актеров и нашел режиссера для клипа. Съемка заняла у группы три дня. По словам музыканта, он был готов к трудностям, которые возникли во время работы. Монтировал клип тот же петербургский оператор. Готовый клип Камшилов опубликовал на видеохостинге YouTube. Музыкант родился и жил в Кургане до 16 лет. Как рассказал исполнитель URA.RU, он с родителями переехал в Тюмень, где закончил 10-11 классы и поступил в колледж на социально-культурную деятельность. По словам Камшилова, он начал заниматься музыкой в 17 лет, но серьезно увлекаться ей стал после 20 лет. Музыкант рассказал URA.RU также о подготовке к выпуску альбома.