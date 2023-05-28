28 мая 2023
27 мая 2023

Комедия, которую разгромили критики, обошла фильм «Вызов» в кинотеатрах ХМАО

Комедия «Непосредственно Каха» собрала за уикенд в ХМАО больше, чем «Вызов»
© Служба новостей «URA.RU»
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Каннские львы 2015 в Синемапарк. Екатеринбург, кинотеатр, кинозал
Комедия «Непосредственно Каха» обошла по сборам за уикенд фильм «Вызов» в ХМАО Фото:

Новая комедия «Непосредственно Каха. Другой фильм», которая получила на «Кинопоиске» рейтинг 2.9 из 10 баллов, обошла фильм «Вызов» по итогам сборов за уикенд в ХМАО. Об этом сообщает портал единой системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.

«Сборы „Непосредственно Каха. Другой фильм“ с 25.06 по 28.06 составляют около 2,3 миллиона рублей. „Вызов“ собрал в это время более 406 тысяч рублей за уикенд», — следует из данных статистики портала.

По общим сборам в региональном прокате в мае по-прежнему лидирует фильм про космос. В Югре картина заработала более 22 миллионов рублей, а количество зрителей составило почти 70 тысяч человек.

Ранее URA.RU рассказывало, что иностранный фильм ужасов почти догнал российский «Вызов». Речь шла о картине «Мегалодон».

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Новая комедия «Непосредственно Каха. Другой фильм», которая получила на «Кинопоиске» рейтинг 2.9 из 10 баллов, обошла фильм «Вызов» по итогам сборов за уикенд в ХМАО. Об этом сообщает портал единой системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах. «Сборы „Непосредственно Каха. Другой фильм“ с 25.06 по 28.06 составляют около 2,3 миллиона рублей. „Вызов“ собрал в это время более 406 тысяч рублей за уикенд», — следует из данных статистики портала. По общим сборам в региональном прокате в мае по-прежнему лидирует фильм про космос. В Югре картина заработала более 22 миллионов рублей, а количество зрителей составило почти 70 тысяч человек. Ранее URA.RU рассказывало, что иностранный фильм ужасов почти догнал российский «Вызов». Речь шла о картине «Мегалодон».
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