Комедия, которую разгромили критики, обошла фильм «Вызов» в кинотеатрах ХМАО

Комедия «Непосредственно Каха» собрала за уикенд в ХМАО больше, чем «Вызов»

29 мая 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Комедия «Непосредственно Каха» обошла по сборам за уикенд фильм «Вызов» в ХМАО Фото: Александр Мамаев © URA.RU Новая комедия «Непосредственно Каха. Другой фильм», которая получила на «Кинопоиске» рейтинг 2.9 из 10 баллов, обошла фильм «Вызов» по итогам сборов за уикенд в ХМАО. Об этом сообщает портал единой системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах. «Сборы „Непосредственно Каха. Другой фильм“ с 25.06 по 28.06 составляют около 2,3 миллиона рублей. „Вызов“ собрал в это время более 406 тысяч рублей за уикенд», — следует из данных статистики портала. По общим сборам в региональном прокате в мае по-прежнему лидирует фильм про космос. В Югре картина заработала более 22 миллионов рублей, а количество зрителей составило почти 70 тысяч человек. Ранее URA.RU рассказывало, что иностранный фильм ужасов почти догнал российский «Вызов». Речь шла о картине «Мегалодон».

Новая комедия «Непосредственно Каха. Другой фильм», которая получила на «Кинопоиске» рейтинг 2.9 из 10 баллов, обошла фильм «Вызов» по итогам сборов за уикенд в ХМАО. Об этом сообщает портал единой системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах. «Сборы „Непосредственно Каха. Другой фильм“ с 25.06 по 28.06 составляют около 2,3 миллиона рублей. „Вызов“ собрал в это время более 406 тысяч рублей за уикенд», — следует из данных статистики портала. По общим сборам в региональном прокате в мае по-прежнему лидирует фильм про космос. В Югре картина заработала более 22 миллионов рублей, а количество зрителей составило почти 70 тысяч человек. Ранее URA.RU рассказывало, что иностранный фильм ужасов почти догнал российский «Вызов». Речь шла о картине «Мегалодон».