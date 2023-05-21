Зарубежный «Мегалодон» почти догнал российский фильм «Вызов» в кинопрокате ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В кинопрокате ХМАО по итогам уикенда с 18 по 21 мая зарубежный фильм ужасов «Мегалодон» занял второе место после российского фильма «Вызов». Информация об этом опубликована на платформе единой системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС).

«В прокате ХМАО на первом месте по итогам уикенда с 18 по 21 мая стал фильм „Вызов“ (сборы — 673 тысячи рублей), второе место занимает фильм ужасов „Мегалодон“ (сборы — 529 тысяч рублей), тройку лидеров замыкает отечественная картина „Хитровка. Знак четырех“ (сборы — 344 тысячи рублей)», — сообщается на портале ЕАИС.

Фильм ужасов «Мегалодон» совместного производства Доминиканской республики, Мексики и США снял режиссер Адриан Грюнберг. По данным, предоставленным сервисом «Кинопоиск» кино рассказывает о противостоянии ископаемого чудовища с семьей туристов, приехавших на отдых.

Ранее URA.RU рассказало, что кинотеатры ХМАО планируют запустить в прокат фильм «Форсаж 10». Голливудскую новинку могут показать, несмотря на западные санкции.