21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

В кинопрокате ХМАО иностранный фильм ужасов почти догнал российский «Вызов». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие кинотеатров после карантина. Первые просмотры. Тюмень, кинотеатр, кинозал, кино
Зарубежный «Мегалодон» почти догнал российский фильм «Вызов» в кинопрокате ХМАО Фото:

В кинопрокате ХМАО по итогам уикенда с 18 по 21 мая зарубежный фильм ужасов «Мегалодон» занял второе место после российского фильма «Вызов». Информация об этом опубликована на платформе единой системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС).

«В прокате ХМАО на первом месте по итогам уикенда с 18 по 21 мая стал фильм „Вызов“ (сборы — 673 тысячи рублей), второе место занимает фильм ужасов „Мегалодон“ (сборы — 529 тысяч рублей), тройку лидеров замыкает отечественная картина „Хитровка. Знак четырех“ (сборы — 344 тысячи рублей)», — сообщается на портале ЕАИС.

Фильм ужасов «Мегалодон» совместного производства Доминиканской республики, Мексики и США снял режиссер Адриан Грюнберг. По данным, предоставленным сервисом «Кинопоиск» кино рассказывает о противостоянии ископаемого чудовища с семьей туристов, приехавших на отдых.

Ранее URA.RU рассказало, что кинотеатры ХМАО планируют запустить в прокат фильм «Форсаж 10». Голливудскую новинку могут показать, несмотря на западные санкции.

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В кинопрокате ХМАО по итогам уикенда с 18 по 21 мая зарубежный фильм ужасов «Мегалодон» занял второе место после российского фильма «Вызов». Информация об этом опубликована на платформе единой системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС). «В прокате ХМАО на первом месте по итогам уикенда с 18 по 21 мая стал фильм „Вызов“ (сборы — 673 тысячи рублей), второе место занимает фильм ужасов „Мегалодон“ (сборы — 529 тысяч рублей), тройку лидеров замыкает отечественная картина „Хитровка. Знак четырех“ (сборы — 344 тысячи рублей)», — сообщается на портале ЕАИС. Фильм ужасов «Мегалодон» совместного производства Доминиканской республики, Мексики и США снял режиссер Адриан Грюнберг. По данным, предоставленным сервисом «Кинопоиск» кино рассказывает о противостоянии ископаемого чудовища с семьей туристов, приехавших на отдых. Ранее URA.RU рассказало, что кинотеатры ХМАО планируют запустить в прокат фильм «Форсаж 10». Голливудскую новинку могут показать, несмотря на западные санкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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