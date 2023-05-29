В челябинском селе пропала девочка-подросток. Фото

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День города. Курган , полиция, мвд россии, день города
Девочка пропала накануне ночью, ее ищут Фото:

В Пустозерово Чебаркульского района Челябинской области пропала девочка-подросток. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде.

«Пропал подросток 2006 года рождения Татьяна Шабаева. Девочка вышла ночью 28 мая из дома и не вернулась», — сообщили в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

У девушки темно-русые волосы до плеч и голубые глаза. Во что она была одета, неизвестно. Подросток может находиться в любом районе.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться по телефонам
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться по телефонам

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В Пустозерово Чебаркульского района Челябинской области пропала девочка-подросток. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде. «Пропал подросток 2006 года рождения Татьяна Шабаева. Девочка вышла ночью 28 мая из дома и не вернулась», — сообщили в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». У девушки темно-русые волосы до плеч и голубые глаза. Во что она была одета, неизвестно. Подросток может находиться в любом районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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