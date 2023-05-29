Девочка пропала накануне ночью, ее ищут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пустозерово Чебаркульского района Челябинской области пропала девочка-подросток. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде.

«Пропал подросток 2006 года рождения Татьяна Шабаева. Девочка вышла ночью 28 мая из дома и не вернулась», — сообщили в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

У девушки темно-русые волосы до плеч и голубые глаза. Во что она была одета, неизвестно. Подросток может находиться в любом районе.