Девочка пропала накануне ночью, ее ищут
В Пустозерово Чебаркульского района Челябинской области пропала девочка-подросток. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде.
«Пропал подросток 2006 года рождения Татьяна Шабаева. Девочка вышла ночью 28 мая из дома и не вернулась», — сообщили в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
У девушки темно-русые волосы до плеч и голубые глаза. Во что она была одета, неизвестно. Подросток может находиться в любом районе.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться по телефонам
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