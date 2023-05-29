Риелтор описал способы сбить цену квартиры при покупке в ХМАО

30 мая 2023 в 08:40 Размер текста - 17 +

Собственнику необходимо дать понять, что вы реальный покупатель Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Получить скидку у собственника можно за счет сравнения жилья с другими квартирами по более выгодным ценам и акцентах на минусах недвижимости. Об этом URA.RU рассказал риелтор компании «Этажи» в Сургуте Антон Артамонов. «Вопрос торга достаточно тонкий, и тут есть несколько важных моментов. Во-первых, аргументируйте свое предложение, например, можно привести несколько аналогичных вариантов, более выгодных по цене. Или деликатно подчеркнуть минусы данного объекта», — поясняет эксперт. Кроме этого, риелтор советует заранее собрать дополнительную информацию о квартире и собственнике, чтобы подготовить аргументы в пользу снижения цены. «Выясните, в чем ваша ценность как покупателя для него, и сделайте на этом акцент. Третье и самое главное: дайте понять, что вы реальный покупатель и точно готовы купить квартиру за указанную цену», — добавляет Артамонов. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО образовался ажиотажный спрос на деревянные дома по prefab-технологии. Предприниматели отмечали, что количество заявок выросло на 40%. Тогда агентство просило эксперта в строительной отрасли и директора «ОПУС» в Югре Сергея Чабана рассказать о плюсах и минусах технологии.

Получить скидку у собственника можно за счет сравнения жилья с другими квартирами по более выгодным ценам и акцентах на минусах недвижимости. Об этом URA.RU рассказал риелтор компании «Этажи» в Сургуте Антон Артамонов. «Вопрос торга достаточно тонкий, и тут есть несколько важных моментов. Во-первых, аргументируйте свое предложение, например, можно привести несколько аналогичных вариантов, более выгодных по цене. Или деликатно подчеркнуть минусы данного объекта», — поясняет эксперт. Кроме этого, риелтор советует заранее собрать дополнительную информацию о квартире и собственнике, чтобы подготовить аргументы в пользу снижения цены. «Выясните, в чем ваша ценность как покупателя для него, и сделайте на этом акцент. Третье и самое главное: дайте понять, что вы реальный покупатель и точно готовы купить квартиру за указанную цену», — добавляет Артамонов. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО образовался ажиотажный спрос на деревянные дома по prefab-технологии. Предприниматели отмечали, что количество заявок выросло на 40%. Тогда агентство просило эксперта в строительной отрасли и директора «ОПУС» в Югре Сергея Чабана рассказать о плюсах и минусах технологии.