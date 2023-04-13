В ХМАО образовался ажиотажный спрос на деревянные дома

У жителей ХМАО вырос спрос на строительство деревянных модульных домов Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

У жителей ХМАО вырос спрос на строительство каркасно-модульных домов, которые, в том числе, состоят из дерева. Предприниматели отмечают, что по сравнению с прошлым годом количество заявок выросло на 40%. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорского строительного рынка.

«По сравнению с 2022 годом у нас на 40% увеличилось количество заявок и потребность [у людей] выросла», — комментирует журналисту агентства руководитель отдела продаж компании «Девиант» Светлана Филиппова. По словам специалиста, многие отдают предпочтение такому жилью из-за высокой стоимости квартир в многоквартирных домах. «Тем более сейчас разработано много новых территорий СНТ, поэтому соответственно есть спрос», — добавляет Филиппова.

Повышенный интерес к таким домам отмечают и в других югорских компаниях. При этом предприниматели уточняют, хотя клиенты стали активно интересоваться подобным жильем, большинство пока только прощупывает почву. «Многие звонят поинтересоваться, сравнить, как осуществить [строительство], сколько это будет стоить. Пока для окончательных решений очень большого прогресса нет — только в спросе», — комментирует старший специалист отдела продаж компании «Два медведя» Аркадий Таранов.

Подобные дома строят по prefab-технологии, когда конструкции делают на заводе и собирают уже на участке. Средний срок службы таких домов от 50 лет и выше. «Главный плюс таких зданий — это экономия, например, на проектных и строительных рисках — все стандартизировано, а также, например, на логистике и времени строительства — заводские модули быстро и легко монтируются», — комментирует агентству эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО «ОПУС» в Югре Сергей Чабан.

При этом у подобных домов есть и свои минусы. Например, все коммуникации в классической prefab-технологии зашиты в модуль. «Как отремонтировать, скажем, разводку в модульном санузле, если что-то „пойдет не так“ — не всегда понятно. Но преимущества явно перевешивают недостатки. В среднесрочной перспективе тенденция роста доли prefab-конструкций в структуре строительных технологий будет, на мой взгляд, только развиваться. Сейчас это общемировой тренд», — добавляет Чабан.