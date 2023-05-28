Курганские власти отстранили перевозчиков от трех маршрутов

29 мая 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Перевозчики не выполняли рейсы на трех межмуниципальных маршрутах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Представители правительства Курганской области прекратили действие свидетельств, позволяющих работать на маршрутах, у трех перевозчиков. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт». «В связи с невыполнением перевозчиками в течение более трех дней подряд рейсов департамент экономического развития Курганской области прекратил действие свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам. <…> Департаментом объявлено о возможности получения временных свидетельств об осуществлении перевозок по этим маршрутам на срок, не превышающий 180 дней, без проведения открытого конкурса», — указано в сообщении. На сайте областного департамента экономического развития размещены извещения о выдаче свидетельств, позволяющих работать на маршрутах полгода. Временных перевозчиков ищут на маршруты №510 «Курган — Половинное», №535 «Камаган — Курган», №596 «Клюквенное — Курган». Победив в конкурсах, перевозчики смогут постоянно отвечать за маршрут. Ранее стало известно, что перевозчики захотели участвовать только в трех конкурсах, связанных с распределением межмуниципальных маршрутов. На конкурсы, связанные с 13 маршрутами, никто не заявился.

Представители правительства Курганской области прекратили действие свидетельств, позволяющих работать на маршрутах, у трех перевозчиков. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт». «В связи с невыполнением перевозчиками в течение более трех дней подряд рейсов департамент экономического развития Курганской области прекратил действие свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам. <…> Департаментом объявлено о возможности получения временных свидетельств об осуществлении перевозок по этим маршрутам на срок, не превышающий 180 дней, без проведения открытого конкурса», — указано в сообщении. На сайте областного департамента экономического развития размещены извещения о выдаче свидетельств, позволяющих работать на маршрутах полгода. Временных перевозчиков ищут на маршруты №510 «Курган — Половинное», №535 «Камаган — Курган», №596 «Клюквенное — Курган». Победив в конкурсах, перевозчики смогут постоянно отвечать за маршрут. Ранее стало известно, что перевозчики захотели участвовать только в трех конкурсах, связанных с распределением межмуниципальных маршрутов. На конкурсы, связанные с 13 маршрутами, никто не заявился.