28 мая 2023

Курганские власти отстранили перевозчиков от трех маршрутов

© Служба новостей «URA.RU»
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Автовокзал. Тюмень, автовокзал, автобусная остановка, автобус, автовокзал тюмень
Перевозчики не выполняли рейсы на трех межмуниципальных маршрутах Фото:

Представители правительства Курганской области прекратили действие свидетельств, позволяющих работать на маршрутах, у трех перевозчиков. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт».

«В связи с невыполнением перевозчиками в течение более трех дней подряд рейсов департамент экономического развития Курганской области прекратил действие свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам. <…> Департаментом объявлено о возможности получения временных свидетельств об осуществлении перевозок по этим маршрутам на срок, не превышающий 180 дней, без проведения открытого конкурса», — указано в сообщении.

На сайте областного департамента экономического развития размещены извещения о выдаче свидетельств, позволяющих работать на маршрутах полгода. Временных перевозчиков ищут на маршруты №510 «Курган — Половинное», №535 «Камаган — Курган», №596 «Клюквенное — Курган». Победив в конкурсах, перевозчики смогут постоянно отвечать за маршрут.

Ранее стало известно, что перевозчики захотели участвовать только в трех конкурсах, связанных с распределением межмуниципальных маршрутов. На конкурсы, связанные с 13 маршрутами, никто не заявился.

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Представители правительства Курганской области прекратили действие свидетельств, позволяющих работать на маршрутах, у трех перевозчиков. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт». «В связи с невыполнением перевозчиками в течение более трех дней подряд рейсов департамент экономического развития Курганской области прекратил действие свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам. <…> Департаментом объявлено о возможности получения временных свидетельств об осуществлении перевозок по этим маршрутам на срок, не превышающий 180 дней, без проведения открытого конкурса», — указано в сообщении. На сайте областного департамента экономического развития размещены извещения о выдаче свидетельств, позволяющих работать на маршрутах полгода. Временных перевозчиков ищут на маршруты №510 «Курган — Половинное», №535 «Камаган — Курган», №596 «Клюквенное — Курган». Победив в конкурсах, перевозчики смогут постоянно отвечать за маршрут. Ранее стало известно, что перевозчики захотели участвовать только в трех конкурсах, связанных с распределением межмуниципальных маршрутов. На конкурсы, связанные с 13 маршрутами, никто не заявился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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