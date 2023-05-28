28 мая 2023

В Курганской области не смогли найти перевозчиков на 13 маршрутов

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, автобус, общественный транспорт, пассажиры, маршрутка
Представители власти регулярно ищут перевозчиков, которые будут отвечать за межмуниципальные маршруты Фото:

В Курганской области перевозчики не стали участвовать в конкурсах, связанных с распределением 13 межмуниципальных маршрутов. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития.

«Конкурсная комиссия решила признать открытый конкурс по лотам №№2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 несостоявшимся. Причина — по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки в отношении указанных лотов», — указано в документе, размещенном на сайте департамента. В конкурсе решили участвовать только три перевозчика, которых заинтересовали три других маршрута.

Заявившихся на конкурс перевозчиков заинтересовали маршруты: «Новый мир — Курган АВ», «Курган АВ — Советское» и «Сан. Сосновая роща — Курган АВ». Заявки перевозчиков на эти маршруты рассмотрят 2 июня.

В апреле перевозчики не захотели участвовать в конкурсах, связанных с распределением 18 межмуниципальных маршрутов. Тогда бизнесменов заинтересовали только пять маршрутов.

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В Курганской области перевозчики не стали участвовать в конкурсах, связанных с распределением 13 межмуниципальных маршрутов. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития. «Конкурсная комиссия решила признать открытый конкурс по лотам №№2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 несостоявшимся. Причина — по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки в отношении указанных лотов», — указано в документе, размещенном на сайте департамента. В конкурсе решили участвовать только три перевозчика, которых заинтересовали три других маршрута. Заявившихся на конкурс перевозчиков заинтересовали маршруты: «Новый мир — Курган АВ», «Курган АВ — Советское» и «Сан. Сосновая роща — Курган АВ». Заявки перевозчиков на эти маршруты рассмотрят 2 июня. В апреле перевозчики не захотели участвовать в конкурсах, связанных с распределением 18 межмуниципальных маршрутов. Тогда бизнесменов заинтересовали только пять маршрутов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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