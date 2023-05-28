В Курганской области не смогли найти перевозчиков на 13 маршрутов

В Курганской области перевозчики не стали участвовать в конкурсах, связанных с распределением 13 межмуниципальных маршрутов. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития.
«Конкурсная комиссия решила признать открытый конкурс по лотам №№2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 несостоявшимся. Причина — по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки в отношении указанных лотов», — указано в документе, размещенном на сайте департамента. В конкурсе решили участвовать только три перевозчика, которых заинтересовали три других маршрута.
Заявившихся на конкурс перевозчиков заинтересовали маршруты: «Новый мир — Курган АВ», «Курган АВ — Советское» и «Сан. Сосновая роща — Курган АВ». Заявки перевозчиков на эти маршруты рассмотрят 2 июня.
В апреле перевозчики не захотели участвовать в конкурсах, связанных с распределением 18 межмуниципальных маршрутов. Тогда бизнесменов заинтересовали только пять маршрутов.
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