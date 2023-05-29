Директор Славы рассказал о состоянии певицы

Директор певицы Славы сообщил, что ее госпитализировали из-за высокой температуры

29 мая 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Певица Слава госпитализировали из-за высокой температуры, об этом заявил ее концертный директор Николай Макаров Фото: Владимир Андреев © URA.RU У певицы Славы (Анастасия Сланевская) поднялась температура. Госпитализацию артистки подтвердил ее концертный директор Николай Макаров. Диагноз еще не установлен. «Точного диагноза пока нет. Состояние нормальное, просто поднялась температура, стало немного не по себе, решили отвести в больницу», — заявил Макаров агентству NEWS.ru . Он подчеркивает, что диагноз будет известен после сдачи анализов. Ранее стало известно об экстренной госпитализации певицы. Отмечалось, что у нее может быть воспаление легких.

У певицы Славы (Анастасия Сланевская) поднялась температура. Госпитализацию артистки подтвердил ее концертный директор Николай Макаров. Диагноз еще не установлен. «Точного диагноза пока нет. Состояние нормальное, просто поднялась температура, стало немного не по себе, решили отвести в больницу», — заявил Макаров агентству NEWS.ru. Он подчеркивает, что диагноз будет известен после сдачи анализов. Ранее стало известно об экстренной госпитализации певицы. Отмечалось, что у нее может быть воспаление легких.