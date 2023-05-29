Директор Славы рассказал о состоянии певицы

Певица Слава госпитализировали из-за высокой температуры, об этом заявил ее концертный директор Николай Макаров
У певицы Славы (Анастасия Сланевская) поднялась температура. Госпитализацию артистки подтвердил ее концертный директор Николай Макаров. Диагноз еще не установлен.
«Точного диагноза пока нет. Состояние нормальное, просто поднялась температура, стало немного не по себе, решили отвести в больницу», — заявил Макаров агентству
Ранее стало известно об экстренной госпитализации певицы. Отмечалось, что у нее может быть воспаление легких.
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