Певицу Славу экстренно госпитализировали 29 мая 2023 в 17:23 Размер текста - 17 + Певица Слава была госпитализирована Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Слава (Анастасия Сланевская) была госпитализирована. Врачи подозревают, что у нее воспаление легких. «Славе стало совсем плохо. У нее высокая температура, начались рвота, понос. Ее мучает кашель», — передает портал StarHit. Отмечается, что у нее может быть воспаление легких. Певица находится в одной из клиник в Москве. Ранее Слава заявила, что ее близкие, включая грудного ребенка, заболели. Певица Слава (Анастасия Сланевская) была госпитализирована. Врачи подозревают, что у нее воспаление легких. «Славе стало совсем плохо. У нее высокая температура, начались рвота, понос. Ее мучает кашель», — передает портал StarHit. Отмечается, что у нее может быть воспаление легких. Певица находится в одной из клиник в Москве. Ранее Слава заявила, что ее близкие, включая грудного ребенка, заболели. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям