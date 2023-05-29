Певицу Славу экстренно госпитализировали

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, певица слава
Певица Слава была госпитализирована Фото:

Певица Слава (Анастасия Сланевская) была госпитализирована. Врачи подозревают, что у нее воспаление легких.

«Славе стало совсем плохо. У нее высокая температура, начались рвота, понос. Ее мучает кашель», — передает портал StarHit. Отмечается, что у нее может быть воспаление легких. Певица находится в одной из клиник в Москве. Ранее Слава заявила, что ее близкие, включая грудного ребенка, заболели.

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Певица Слава (Анастасия Сланевская) была госпитализирована. Врачи подозревают, что у нее воспаление легких. «Славе стало совсем плохо. У нее высокая температура, начались рвота, понос. Ее мучает кашель», — передает портал StarHit. Отмечается, что у нее может быть воспаление легких. Певица находится в одной из клиник в Москве. Ранее Слава заявила, что ее близкие, включая грудного ребенка, заболели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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