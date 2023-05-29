Певицу Славу экстренно госпитализировали

Певица Слава была госпитализирована
Певица Слава (Анастасия Сланевская) была госпитализирована. Врачи подозревают, что у нее воспаление легких.
«Славе стало совсем плохо. У нее высокая температура, начались рвота, понос. Ее мучает кашель», — передает портал StarHit. Отмечается, что у нее может быть воспаление легких. Певица находится в одной из клиник в Москве. Ранее Слава заявила, что ее близкие, включая грудного ребенка, заболели.
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