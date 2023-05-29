Бывший владелец челябинского курорта подписал контракт с ЧВК

Александр Мицуков подписал контракт о полугодовой службе в Донбассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший владелец курорта «Увильды» Александр Мицуков подписал контракт с ЧВК «Редут» и отправился на СВО. Об этом Мицуков сам рассказал URA.RU.

«Я тот человек, кто может принести пользу. Лучше сам пойду, чем молодые и неопытные. Родину надо защищать, а не лозунгами швыряться. Поэтому подписал контракт с ЧВК „Редут“», — отметил Мицуков.

К месту службы в луганском направлении собеседник URA.RU отправится 31 мая. Контракт подписал на полгода. Будет служить в чине полковника медицинской службы на должности замкомандира бригады по медчасти. В месте несения службы развернута полная медицинская база: врачи, включая хирургов, средний и младший медперсонал.

Мицуков признался, что семья против его поездки на СВО. Часть, где придется служить, сформирована в основном за счет добровольцев, некоторым из них по 70 лет и больше. Самому будущему военнослужащему 29 мая исполнилось 68 лет.

Мицуков в марте 2021 года стал участником гражданских и уголовных процессов с целью возврата в собственность курорта «Увильды» на одноименном челябинском озере. Другой стороной спора выступили бывшая супруга и сын Мицукова, которые получили гражданство Румынии и сменили фамилию на Майер.