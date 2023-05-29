Пермяков зовут собирать в Нидерландах клубнику за зарплату в 230 тысяч

Рабочие обязанности заключаются в сборе и упаковке ягод Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом в Нидерландах. Речь о вакансиях сборщиков клубники в теплицах. За это рабочим готовы платить в среднем около 230 тысяч рублей ежемесячно. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито» в разделе «Работа».

«Работа вахтой в Нидерландах для жителей Перми и Пермского края. Обязанности — сбор и упаковка клубники в теплицах. Средний заработок — от 230 тысяч рублей в месяц. При трудоустройстве необходим заграничный паспорт. Опыт работы и знание языка не требуются. Оформляется рабочая виза на 12 месяцев, заключается договор», — указано в объявлении.

Работать необходимо в Амстердаме. Проживать рабочие будут в общежитии. Комнаты рассчитаны на двух человек, поэтому есть возможность размещения семейных пар. За каждым сотрудником будет закреплен русскоязычный куратор. Оформление на работу производится в офисе в Москве.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу по сбору грибов и ягод в Карелии. Сборщикам обещают заработную плату в размере 300 тысяч рублей.