Бывший военный метеоролог объяснил, как ВСУ могут использовать в свою пользу сильные дожди

Бывший военный метеоролог Ильин: ВСУ не смогут наступать в начале недели из-за дождей

30 мая 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

С 7 по 10 июня в Донбассе ожидаются фронтальные дожди, отметил Александр Ильин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сильные дожди помогут ВСУ в работе диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), так как плохая видимость позволяет бойцам хорошо скрываться. Об этом в беседе с URA.RU рассказал синоптик прогностического центра «Метео -ТВ», экс-военный метеоролог, подполковник запаса Александр Ильин. «В дождливую погоду хорошо работать только диверсионно-разведывательным группам. Для них чем хуже погода, тем лучше. Но это касается именно ДРГ в количестве до пяти-семи человек. А вот войсковые операции в такую погоду очень сложны для реализации намеченных планов», — объяснил Александр Ильин. Метеоролог подчеркнул, что сильные дожди на линию фронта придут с 7 по 10 июня. «До 7 июня в Донбассе, Новороссии, от Херсона, Запорожья, Донецка и Луганска, будет преобладать в основном внутримассовый характер погоды, то есть малооблачно, малодождливо в ночные часы и в дневные развитие очагов дождевой области. Соответственно, во второй половине дня местами будет проливаться кратковременный, но иногда и ливневого характера дождь. Далее с 7 по 10 июня придут фронтальные дожди. Все эти дни будет мало просветов для солнца. Дождь будет носить достаточно продолжительный характер, и, соответственно, ситуация для контрнаступления будет в плане погоды абсолютно непригодной. То есть, если до 7 июня еще ВСУ могут в какие-то моменты что-то подгадать, то эти очаги дождевой облачности на отдельных участках уже будут создавать проблемы. С 7 по 10 шанс для наступления одинаково неблагоприятен в плане погоды, как для нашей стороны, так и для противоположной», — добавил Ильин. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко заявил, ссылаясь на данные российской разведки, что ВСУ покинули второстепенные позиции на Купянском направлении (Харьковская область). Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сильные дожди помогут ВСУ в работе диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), так как плохая видимость позволяет бойцам хорошо скрываться. Об этом в беседе с URA.RU рассказал синоптик прогностического центра «Метео -ТВ», экс-военный метеоролог, подполковник запаса Александр Ильин. «В дождливую погоду хорошо работать только диверсионно-разведывательным группам. Для них чем хуже погода, тем лучше. Но это касается именно ДРГ в количестве до пяти-семи человек. А вот войсковые операции в такую погоду очень сложны для реализации намеченных планов», — объяснил Александр Ильин. Метеоролог подчеркнул, что сильные дожди на линию фронта придут с 7 по 10 июня. «До 7 июня в Донбассе, Новороссии, от Херсона, Запорожья, Донецка и Луганска, будет преобладать в основном внутримассовый характер погоды, то есть малооблачно, малодождливо в ночные часы и в дневные развитие очагов дождевой области. Соответственно, во второй половине дня местами будет проливаться кратковременный, но иногда и ливневого характера дождь. Далее с 7 по 10 июня придут фронтальные дожди. Все эти дни будет мало просветов для солнца. Дождь будет носить достаточно продолжительный характер, и, соответственно, ситуация для контрнаступления будет в плане погоды абсолютно непригодной. То есть, если до 7 июня еще ВСУ могут в какие-то моменты что-то подгадать, то эти очаги дождевой облачности на отдельных участках уже будут создавать проблемы. С 7 по 10 шанс для наступления одинаково неблагоприятен в плане погоды, как для нашей стороны, так и для противоположной», — добавил Ильин. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко заявил, ссылаясь на данные российской разведки, что ВСУ покинули второстепенные позиции на Купянском направлении (Харьковская область). Причиной стали неблагоприятные погодные условия.