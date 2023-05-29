Бывший военный метеоролог объяснил, как ВСУ могут использовать в свою пользу сильные дожди

Сильные дожди помогут ВСУ в работе диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), так как плохая видимость позволяет бойцам хорошо скрываться. Об этом в беседе с URA.RU рассказал синоптик прогностического центра «Метео -ТВ», экс-военный метеоролог, подполковник запаса Александр Ильин.
«В дождливую погоду хорошо работать только диверсионно-разведывательным группам. Для них чем хуже погода, тем лучше. Но это касается именно ДРГ в количестве до пяти-семи человек. А вот войсковые операции в такую погоду очень сложны для реализации намеченных планов», — объяснил Александр Ильин.
Метеоролог подчеркнул, что сильные дожди на линию фронта придут с 7 по 10 июня. «До 7 июня в Донбассе, Новороссии, от Херсона, Запорожья, Донецка и Луганска, будет преобладать в основном внутримассовый характер погоды, то есть малооблачно, малодождливо в ночные часы и в дневные развитие очагов дождевой области. Соответственно, во второй половине дня местами будет проливаться кратковременный, но иногда и ливневого характера дождь. Далее с 7 по 10 июня придут фронтальные дожди. Все эти дни будет мало просветов для солнца. Дождь будет носить достаточно продолжительный характер, и, соответственно, ситуация для контрнаступления будет в плане погоды абсолютно непригодной. То есть, если до 7 июня еще ВСУ могут в какие-то моменты что-то подгадать, то эти очаги дождевой облачности на отдельных участках уже будут создавать проблемы. С 7 по 10 шанс для наступления одинаково неблагоприятен в плане погоды, как для нашей стороны, так и для противоположной», — добавил Ильин.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко заявил, ссылаясь на данные российской разведки, что ВСУ покинули второстепенные позиции на Купянском направлении (Харьковская область). Причиной стали неблагоприятные погодные условия.
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