Арест топ-менеджера срывает план по новой трамвайной ветке в Екатеринбурге

29 мая 2023 в 21:38 Размер текста - 17 +

С Александром Советниковым мэр Алексей Орлов вел непростые переговоры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Задержание и арест гендиректора ООО «Мовиста Регионы» Александра Советникова усложняет и без того непростые переговоры о передаче в концессию трамвайной ветки в Академический район Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник в свердловском минтрансе. По его словам, счет по сделке, которая с начала года откладывалась несколько раз, уже идет на дни. «Чтобы запустить движение по линии к историческому дню города (18 ноября), оформлять документы нужно уже сейчас», — объяснил собеседник агентства. Отсюда и волнение местных топ-чиновников: мэра Алексея Орлова буквально забросали ссылками на telegram-каналы и СМИ, как только стало известно о том, что Советникова взяли под стражу по подозрению во взятках ярославским чиновникам. Это произошло 26 мая. «Мовиста Регионы» известна по транспортным концессиям в ряде субъектов РФ. В Свердловской области компания, которую ранее связывали с первыми лицами УГМК, обслуживает линию Екатеринбург — Верхняя Пышма. По замыслу властей, в рамках соглашения по Академическому району «Мовиста» оперативно — к ноябрю — обеспечила бы линию новыми трамваями, а в последующие несколько лет продолжила бы ее от улицы Волгоградской до улицы Татищева и построила бы депо в Мичуринском микрорайоне. Все это — при участии федерального бюджета (по этому поводу Орлов регулярно общается с ВЭБ.РФ). «Подтверждения финансирования пока нет», — поделился собеседник URA.RU в «области». Задержание Советникова мэр Алексей Орлов в разговоре с URA.RU назвал «печальным» событием. «[Я с ним] общался, был знаком. Видимо, другой человек просто будет [вести переговоры с нами от „Мовисты“]», — сказал мэр, отметив, что, на его взгляд, реализация проекта не находится под угрозой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Задержание и арест гендиректора ООО «Мовиста Регионы» Александра Советникова усложняет и без того непростые переговоры о передаче в концессию трамвайной ветки в Академический район Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник в свердловском минтрансе. По его словам, счет по сделке, которая с начала года откладывалась несколько раз, уже идет на дни. «Чтобы запустить движение по линии к историческому дню города (18 ноября), оформлять документы нужно уже сейчас», — объяснил собеседник агентства. Отсюда и волнение местных топ-чиновников: мэра Алексея Орлова буквально забросали ссылками на telegram-каналы и СМИ, как только стало известно о том, что Советникова взяли под стражу по подозрению во взятках ярославским чиновникам. Это произошло 26 мая. «Мовиста Регионы» известна по транспортным концессиям в ряде субъектов РФ. В Свердловской области компания, которую ранее связывали с первыми лицами УГМК, обслуживает линию Екатеринбург — Верхняя Пышма. По замыслу властей, в рамках соглашения по Академическому району «Мовиста» оперативно — к ноябрю — обеспечила бы линию новыми трамваями, а в последующие несколько лет продолжила бы ее от улицы Волгоградской до улицы Татищева и построила бы депо в Мичуринском микрорайоне. Все это — при участии федерального бюджета (по этому поводу Орлов регулярно общается с ВЭБ.РФ). «Подтверждения финансирования пока нет», — поделился собеседник URA.RU в «области». Задержание Советникова мэр Алексей Орлов в разговоре с URA.RU назвал «печальным» событием. «[Я с ним] общался, был знаком. Видимо, другой человек просто будет [вести переговоры с нами от „Мовисты“]», — сказал мэр, отметив, что, на его взгляд, реализация проекта не находится под угрозой.