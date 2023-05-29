Арест топ-менеджера срывает план по новой трамвайной ветке в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закладка первого камня трамвайного депо линии Верхняя Пышма - Екатеринбург. Екатеринбург , советников александр
С Александром Советниковым мэр Алексей Орлов вел непростые переговоры Фото:

Задержание и арест гендиректора ООО «Мовиста Регионы» Александра Советникова усложняет и без того непростые переговоры о передаче в концессию трамвайной ветки в Академический район Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник в свердловском минтрансе.

По его словам, счет по сделке, которая с начала года откладывалась несколько раз, уже идет на дни. «Чтобы запустить движение по линии к историческому дню города (18 ноября), оформлять документы нужно уже сейчас», — объяснил собеседник агентства. Отсюда и волнение местных топ-чиновников: мэра Алексея Орлова буквально забросали ссылками на telegram-каналы и СМИ, как только стало известно о том, что Советникова взяли под стражу по подозрению во взятках ярославским чиновникам. Это произошло 26 мая.

«Мовиста Регионы» известна по транспортным концессиям в ряде субъектов РФ. В Свердловской области компания, которую ранее связывали с первыми лицами УГМК, обслуживает линию Екатеринбург — Верхняя Пышма.

По замыслу властей, в рамках соглашения по Академическому району «Мовиста» оперативно — к ноябрю — обеспечила бы линию новыми трамваями, а в последующие несколько лет продолжила бы ее от улицы Волгоградской до улицы Татищева и построила бы депо в Мичуринском микрорайоне. Все это — при участии федерального бюджета (по этому поводу Орлов регулярно общается с ВЭБ.РФ). «Подтверждения финансирования пока нет», — поделился собеседник URA.RU в «области».

Задержание Советникова мэр Алексей Орлов в разговоре с URA.RU назвал «печальным» событием. «[Я с ним] общался, был знаком. Видимо, другой человек просто будет [вести переговоры с нами от „Мовисты“]», — сказал мэр, отметив, что, на его взгляд, реализация проекта не находится под угрозой.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержание и арест гендиректора ООО «Мовиста Регионы» Александра Советникова усложняет и без того непростые переговоры о передаче в концессию трамвайной ветки в Академический район Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник в свердловском минтрансе. По его словам, счет по сделке, которая с начала года откладывалась несколько раз, уже идет на дни. «Чтобы запустить движение по линии к историческому дню города (18 ноября), оформлять документы нужно уже сейчас», — объяснил собеседник агентства. Отсюда и волнение местных топ-чиновников: мэра Алексея Орлова буквально забросали ссылками на telegram-каналы и СМИ, как только стало известно о том, что Советникова взяли под стражу по подозрению во взятках ярославским чиновникам. Это произошло 26 мая. «Мовиста Регионы» известна по транспортным концессиям в ряде субъектов РФ. В Свердловской области компания, которую ранее связывали с первыми лицами УГМК, обслуживает линию Екатеринбург — Верхняя Пышма. По замыслу властей, в рамках соглашения по Академическому району «Мовиста» оперативно — к ноябрю — обеспечила бы линию новыми трамваями, а в последующие несколько лет продолжила бы ее от улицы Волгоградской до улицы Татищева и построила бы депо в Мичуринском микрорайоне. Все это — при участии федерального бюджета (по этому поводу Орлов регулярно общается с ВЭБ.РФ). «Подтверждения финансирования пока нет», — поделился собеседник URA.RU в «области». Задержание Советникова мэр Алексей Орлов в разговоре с URA.RU назвал «печальным» событием. «[Я с ним] общался, был знаком. Видимо, другой человек просто будет [вести переговоры с нами от „Мовисты“]», — сказал мэр, отметив, что, на его взгляд, реализация проекта не находится под угрозой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...