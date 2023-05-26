Экс-глава концессионера пермских трамваев попался на взятке

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Александра Советникова арестовали Фото:

Генеральный директор компании «Группа Мовиста», бывший глава ООО «Мовиста регионы Пермь» Александр Советников арестован в Ярославле. Его обвиняют в даче взяток на 1,6 млн рублей, пишут СМИ.

«Суд арестовал генерального директора ООО „Группа Мовиста“ Александра Советникова. Он обвиняется в даче взяток в особо крупном размере бывшему директору департамента транспорта Ярославской области Татьяне Черемных, генеральному директору ГКУ „Организатор перевозок Ярославской области“ Илье Прокопьеву и его заместителю», — пишет «Коммерсант-Ярославль». Деньги передавались за счет фиктивного трудоустройства в ООО «Группа Мовиста» иных лиц.

«Коммерсант-Прикамье» напоминает, что ранее Советников возглавлял ООО «Мовиста регионы Пермь». Эта компания является концессионером проекта по модернизации трамвайного комплекса Перми.

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Генеральный директор компании «Группа Мовиста», бывший глава ООО «Мовиста регионы Пермь» Александр Советников арестован в Ярославле. Его обвиняют в даче взяток на 1,6 млн рублей, пишут СМИ. «Суд арестовал генерального директора ООО „Группа Мовиста“ Александра Советникова. Он обвиняется в даче взяток в особо крупном размере бывшему директору департамента транспорта Ярославской области Татьяне Черемных, генеральному директору ГКУ „Организатор перевозок Ярославской области“ Илье Прокопьеву и его заместителю», — пишет «Коммерсант-Ярославль». Деньги передавались за счет фиктивного трудоустройства в ООО «Группа Мовиста» иных лиц. «Коммерсант-Прикамье» напоминает, что ранее Советников возглавлял ООО «Мовиста регионы Пермь». Эта компания является концессионером проекта по модернизации трамвайного комплекса Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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