Экс-глава концессионера пермских трамваев попался на взятке

Александра Советникова арестовали Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Генеральный директор компании «Группа Мовиста», бывший глава ООО «Мовиста регионы Пермь» Александр Советников арестован в Ярославле. Его обвиняют в даче взяток на 1,6 млн рублей, пишут СМИ.

«Суд арестовал генерального директора ООО „Группа Мовиста“ Александра Советникова. Он обвиняется в даче взяток в особо крупном размере бывшему директору департамента транспорта Ярославской области Татьяне Черемных, генеральному директору ГКУ „Организатор перевозок Ярославской области“ Илье Прокопьеву и его заместителю», — пишет «Коммерсант-Ярославль». Деньги передавались за счет фиктивного трудоустройства в ООО «Группа Мовиста» иных лиц.

«Коммерсант-Прикамье» напоминает, что ранее Советников возглавлял ООО «Мовиста регионы Пермь». Эта компания является концессионером проекта по модернизации трамвайного комплекса Перми.