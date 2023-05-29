В Магнитогорске будут следить за грузовыми поездами из Казахстана и Киргизии

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Железнодорожная станция, горка и вокзал. РЖД. Челябинск, поезд, вагон, грузовой поезд, железнодорожный узел
В Магнитогорске разместят пункт снятия навигационных пломб Фото:

Магнитогорск Челябинской области примет участие в эксперименте по применению навигационных пломб при грузоперевозках между Казахстаном и Киргизией. Об этом говорится в постановлении правительства РФ. В Магнитогорске разместят пункт снятия таких пломб.

«Пункты снятия электронных навигационных пломб с грузовых отсеков железнодорожных транспортных средств — на железнодорожной станции Магнитогорск-грузовой Южно-Уральской железной дороги, филиала ОАО «Российские железные дороги», — указано на портале официального опубликования правовых актов. В документе указано, что аналогичные пломбы будут сняты с автомобилей на месте разгрузки товаров в Москве.

В постановлении правительства РФ от 27.05.2023 № 823 уточняется, что эксперимент проводится для мониторинга и отслеживания перевозок в рамках Евразийского экономического союза. Мероприятие проводится специалистами Минтранспорта России при поддержке Минэкономразвития, а также Федеральной таможенной и налоговой служб и службой ветеринарного и фитосанитарного контроля.

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Магнитогорск Челябинской области примет участие в эксперименте по применению навигационных пломб при грузоперевозках между Казахстаном и Киргизией. Об этом говорится в постановлении правительства РФ. В Магнитогорске разместят пункт снятия таких пломб. «Пункты снятия электронных навигационных пломб с грузовых отсеков железнодорожных транспортных средств — на железнодорожной станции Магнитогорск-грузовой Южно-Уральской железной дороги, филиала ОАО «Российские железные дороги», — указано на портале официального опубликования правовых актов. В документе указано, что аналогичные пломбы будут сняты с автомобилей на месте разгрузки товаров в Москве. В постановлении правительства РФ от 27.05.2023 № 823 уточняется, что эксперимент проводится для мониторинга и отслеживания перевозок в рамках Евразийского экономического союза. Мероприятие проводится специалистами Минтранспорта России при поддержке Минэкономразвития, а также Федеральной таможенной и налоговой служб и службой ветеринарного и фитосанитарного контроля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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