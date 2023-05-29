В Магнитогорске будут следить за грузовыми поездами из Казахстана и Киргизии

В Магнитогорске разместят пункт снятия навигационных пломб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Магнитогорск Челябинской области примет участие в эксперименте по применению навигационных пломб при грузоперевозках между Казахстаном и Киргизией. Об этом говорится в постановлении правительства РФ. В Магнитогорске разместят пункт снятия таких пломб.

«Пункты снятия электронных навигационных пломб с грузовых отсеков железнодорожных транспортных средств — на железнодорожной станции Магнитогорск-грузовой Южно-Уральской железной дороги, филиала ОАО «Российские железные дороги», — указано на портале официального опубликования правовых актов. В документе указано, что аналогичные пломбы будут сняты с автомобилей на месте разгрузки товаров в Москве.

В постановлении правительства РФ от 27.05.2023 № 823 уточняется, что эксперимент проводится для мониторинга и отслеживания перевозок в рамках Евразийского экономического союза. Мероприятие проводится специалистами Минтранспорта России при поддержке Минэкономразвития, а также Федеральной таможенной и налоговой служб и службой ветеринарного и фитосанитарного контроля.