В Магнитогорске будут следить за грузовыми поездами из Казахстана и Киргизии

Магнитогорск Челябинской области примет участие в эксперименте по применению навигационных пломб при грузоперевозках между Казахстаном и Киргизией. Об этом говорится в постановлении правительства РФ. В Магнитогорске разместят пункт снятия таких пломб.
«Пункты снятия электронных навигационных пломб с грузовых отсеков железнодорожных транспортных средств — на железнодорожной станции Магнитогорск-грузовой Южно-Уральской железной дороги, филиала ОАО «Российские железные дороги», — указано на портале официального опубликования правовых актов. В документе указано, что аналогичные пломбы будут сняты с автомобилей на месте разгрузки товаров в Москве.
В постановлении правительства РФ от 27.05.2023 № 823 уточняется, что эксперимент проводится для мониторинга и отслеживания перевозок в рамках Евразийского экономического союза. Мероприятие проводится специалистами Минтранспорта России при поддержке Минэкономразвития, а также Федеральной таможенной и налоговой служб и службой ветеринарного и фитосанитарного контроля.
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