Спикер Думы ХМАО обозначил проблему дефицита кадров

В ХМАО спрос на рабочую силу превышает предложения на рынке труда

29 мая 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

Борис Хохряков сообщил о нехватке квалифицированных кадров Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ХМАО спрос на квалифицированные рабочие кадры превышает предложение рынка труда. Об этом сообщил спикер Думы Югры Борис Хохряков. «В отношении обеспечения предприятий реального сектора экономики профессиональными кадрами отмечу, что проблема существует, однако ей уделяется особое внимание. понимание того, что потребности в квалифицированных, профессиональных кадрах гораздо выше предложений рынка труда, абсолютно четкое, и исходя из этого мы будем формировать наши дальнейшие меры в этом направлении», — сообщил в своем telegram-канале Борис Хохряков. Данная и другие проблемы обсуждались в ходе заседания Совета председателей законодательных органов государственной власти РФ, находящихся в пределах УрФО, прошедшем в режиме видеоконференции. Заседание прошло в присутствии полпреда президента РФ по УрФО Владимира Якушева. Хохряков отметил, что в ХМАО наблюдается положительная динамика развития экономики, что отражает правильность выбранной стратегии властей округа. Задачи привлечения кадров должны решаться при помощи грамотного анализа ситуации и направления необходимого финансирования. Ранее URA.RU рассказало, что глава Нижневартовского района Борис Саломатин сообщил о минимальном уровне безработицы в районе. Сведения о доступных вакансиях и соискателях публикуются в режиме реального времени. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО спрос на квалифицированные рабочие кадры превышает предложение рынка труда. Об этом сообщил спикер Думы Югры Борис Хохряков. «В отношении обеспечения предприятий реального сектора экономики профессиональными кадрами отмечу, что проблема существует, однако ей уделяется особое внимание. понимание того, что потребности в квалифицированных, профессиональных кадрах гораздо выше предложений рынка труда, абсолютно четкое, и исходя из этого мы будем формировать наши дальнейшие меры в этом направлении», — сообщил в своем telegram-канале Борис Хохряков. Данная и другие проблемы обсуждались в ходе заседания Совета председателей законодательных органов государственной власти РФ, находящихся в пределах УрФО, прошедшем в режиме видеоконференции. Заседание прошло в присутствии полпреда президента РФ по УрФО Владимира Якушева. Хохряков отметил, что в ХМАО наблюдается положительная динамика развития экономики, что отражает правильность выбранной стратегии властей округа. Задачи привлечения кадров должны решаться при помощи грамотного анализа ситуации и направления необходимого финансирования. Ранее URA.RU рассказало, что глава Нижневартовского района Борис Саломатин сообщил о минимальном уровне безработицы в районе. Сведения о доступных вакансиях и соискателях публикуются в режиме реального времени.