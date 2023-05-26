Мэр добился минимального уровня безработицы в ХМАО

Борис Соломатин: в Нижневартовском районе зафиксирован минимальный уровень безработицы

27 мая 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

На сегодняшний день уровень безработицы в Нижневартовском районе составляет всего 0,04% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Нижневартовского района (ХМАО) Борис Саломатин сообщил о том, что благодаря комплексным мерам в районе удалось установить минимальный уровень безработицы. Данная информация была озвучена на аппаратном совещании в мэрии муниципалитета. «Нижневартовский район занимает лидирующую позицию в Югре как муниципалитет, где зафиксирован минимальный показатель уровня безработицы. На сегодняшний день он составляет 0.04 процента», — сообщается в официальном telegram-канале администрации района. Уточняется, что с начала текущего года более 80 жителей Нижневартовского района устроились на работу через центр занятости. Благодаря тому, что данные о доступных вакансиях и о соискателях обновляются и актуализируются еженедельно, динамику на рынке труда можно наблюдать в режиме реального времени. Ранее URA.RU сообщало о том, что согласно данным, опубликованным в рейтинге регионов России по динамике рынка труда, ХМАО и ЯНАО по итогам 2022 года сохранили низкий уровень безработицы населения. Статистика свидетельствует, что уровень безработицы в северных регионах значительно ниже, чем в целом по стране.

Глава Нижневартовского района (ХМАО) Борис Саломатин сообщил о том, что благодаря комплексным мерам в районе удалось установить минимальный уровень безработицы. Данная информация была озвучена на аппаратном совещании в мэрии муниципалитета. «Нижневартовский район занимает лидирующую позицию в Югре как муниципалитет, где зафиксирован минимальный показатель уровня безработицы. На сегодняшний день он составляет 0.04 процента», — сообщается в официальном telegram-канале администрации района. Уточняется, что с начала текущего года более 80 жителей Нижневартовского района устроились на работу через центр занятости. Благодаря тому, что данные о доступных вакансиях и о соискателях обновляются и актуализируются еженедельно, динамику на рынке труда можно наблюдать в режиме реального времени. Ранее URA.RU сообщало о том, что согласно данным, опубликованным в рейтинге регионов России по динамике рынка труда, ХМАО и ЯНАО по итогам 2022 года сохранили низкий уровень безработицы населения. Статистика свидетельствует, что уровень безработицы в северных регионах значительно ниже, чем в целом по стране.