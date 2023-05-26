Мэр добился минимального уровня безработицы в ХМАО

Глава Нижневартовского района (ХМАО) Борис Саломатин сообщил о том, что благодаря комплексным мерам в районе удалось установить минимальный уровень безработицы. Данная информация была озвучена на аппаратном совещании в мэрии муниципалитета.
«Нижневартовский район занимает лидирующую позицию в Югре как муниципалитет, где зафиксирован минимальный показатель уровня безработицы. На сегодняшний день он составляет 0.04 процента», — сообщается в официальном telegram-канале администрации района.
Уточняется, что с начала текущего года более 80 жителей Нижневартовского района устроились на работу через центр занятости. Благодаря тому, что данные о доступных вакансиях и о соискателях обновляются и актуализируются еженедельно, динамику на рынке труда можно наблюдать в режиме реального времени.
Ранее URA.RU сообщало о том, что согласно данным, опубликованным в рейтинге регионов России по динамике рынка труда, ХМАО и ЯНАО по итогам 2022 года сохранили низкий уровень безработицы населения. Статистика свидетельствует, что уровень безработицы в северных регионах значительно ниже, чем в целом по стране.
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