26 мая 2023
25 мая 2023

Мэр добился минимального уровня безработицы в ХМАО

Борис Соломатин: в Нижневартовском районе зафиксирован минимальный уровень безработицы
© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, чиновники, заседание, депутаты
На сегодняшний день уровень безработицы в Нижневартовском районе составляет всего 0,04% Фото:

Глава Нижневартовского района (ХМАО) Борис Саломатин сообщил о том, что благодаря комплексным мерам в районе удалось установить минимальный уровень безработицы. Данная информация была озвучена на аппаратном совещании в мэрии муниципалитета.

«Нижневартовский район занимает лидирующую позицию в Югре как муниципалитет, где зафиксирован минимальный показатель уровня безработицы. На сегодняшний день он составляет 0.04 процента», — сообщается в официальном telegram-канале администрации района.

Уточняется, что с начала текущего года более 80 жителей Нижневартовского района устроились на работу через центр занятости. Благодаря тому, что данные о доступных вакансиях и о соискателях обновляются и актуализируются еженедельно, динамику на рынке труда можно наблюдать в режиме реального времени.

Ранее URA.RU сообщало о том, что согласно данным, опубликованным в рейтинге регионов России по динамике рынка труда, ХМАО и ЯНАО по итогам 2022 года сохранили низкий уровень безработицы населения. Статистика свидетельствует, что уровень безработицы в северных регионах значительно ниже, чем в целом по стране.

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Глава Нижневартовского района (ХМАО) Борис Саломатин сообщил о том, что благодаря комплексным мерам в районе удалось установить минимальный уровень безработицы. Данная информация была озвучена на аппаратном совещании в мэрии муниципалитета. «Нижневартовский район занимает лидирующую позицию в Югре как муниципалитет, где зафиксирован минимальный показатель уровня безработицы. На сегодняшний день он составляет 0.04 процента», — сообщается в официальном telegram-канале администрации района. Уточняется, что с начала текущего года более 80 жителей Нижневартовского района устроились на работу через центр занятости. Благодаря тому, что данные о доступных вакансиях и о соискателях обновляются и актуализируются еженедельно, динамику на рынке труда можно наблюдать в режиме реального времени. Ранее URA.RU сообщало о том, что согласно данным, опубликованным в рейтинге регионов России по динамике рынка труда, ХМАО и ЯНАО по итогам 2022 года сохранили низкий уровень безработицы населения. Статистика свидетельствует, что уровень безработицы в северных регионах значительно ниже, чем в целом по стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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