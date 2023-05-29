29 мая 2023
28 мая 2023

Nordwind Airlines запустила рейсы из Тюмени в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, nordwind airlines, борт самолета, нордвин
Стоимость билета колеблется от 9 до 12 тысяч рублей Фото:

Авиакомпания Nordwind Airlines открыла прямые рейсы из Тюмени в Сочи, которые будут проводиться три раза в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе тюменского аэропорта Рощино.

«Сегодня, 29 мая, стартовала полетная программа авиакомпании Nordwind Airlines из Тюмени в Сочи. Общая загрузка рейса составила 293 пассажира. Выполнение рейсов будет осуществляться на воздушном судне Airbus А330-300 », — указано в telegram-канале воздушной гавани.

Там отметили, что вылеты из Тюмени будут проходить три раза в неделю. В понедельник в 19:35 по местному времени, в среду в 08:05 и в четверг в 19:20. Как указано на сайте поиска билетов Aviasales, стоимость рейсов в одну сторону на ближайшие даты варьируется от 9 до 12 тысяч рублей.

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Авиакомпания Nordwind Airlines открыла прямые рейсы из Тюмени в Сочи, которые будут проводиться три раза в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе тюменского аэропорта Рощино. «Сегодня, 29 мая, стартовала полетная программа авиакомпании Nordwind Airlines из Тюмени в Сочи. Общая загрузка рейса составила 293 пассажира. Выполнение рейсов будет осуществляться на воздушном судне Airbus А330-300 », — указано в telegram-канале воздушной гавани. Там отметили, что вылеты из Тюмени будут проходить три раза в неделю. В понедельник в 19:35 по местному времени, в среду в 08:05 и в четверг в 19:20. Как указано на сайте поиска билетов Aviasales, стоимость рейсов в одну сторону на ближайшие даты варьируется от 9 до 12 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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