29 мая 2023

Курганцы пожаловались на проблемы с общественным транспортом из-за изменений в расписании

Жители Кургана пожаловались на нехватку автобусов на маршрутах
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы. Курган, пазик, автобус, общественный транспорт, пассажиры, паз, автобус на газу
Курганцы вынуждены часами ждать автобусы на остановках Фото:

Жители Кургана после реализации транспортной реформы жалуются на то, что приходится часами стоять на остановке в ожидании автобуса. При этом, жара днем превышает 30 градусов. Об этом горожане написали на портале «Обратись».

«Хотели уехать в Северный, полтора часа на тридцатиградусной жаре ждали автобусы 15, 56 и 97. Их так и не было, мы пошли на остановку КГУ, которая не защищает от солнца. Прошу выяснить интервал движения автобусов», — говорится в обращении курганца.

В социальных сетях курганцы также обсуждают результаты транспортной реформы. В комментариях горожане жалуются, что долго приходится ждать автобусы на остановках, да и ехать в битком набитом транспорте на жаре тоже некомфортно.

Представители департамента развития городского хозяйства мэрии Кургана написали в ответе на сайте «Обратись», что маршрут № 15 обслуживают четыре автобуса, интервал 10-40 минут. Маршрут № 56 обслуживают шесть транспортных средств, интервал движения 17-35 минут, а на маршруте № 97 работают семь автобусов — интервал движения 11-39 минут. Специалисты ведомства подчеркнули, что в отдельные дни расписание нарушается из-за ДТП и неудовлетворительных дорожных условий.

Ранее URA.RU писало, что курганцы требуют наказать водителей автобусов на маршруте №24 за систематическое игнорирование остановки Госархив. Корреспондент агентства направил запрос в городскую мэрию. Ответ пока не поступил.

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Жители Кургана после реализации транспортной реформы жалуются на то, что приходится часами стоять на остановке в ожидании автобуса. При этом, жара днем превышает 30 градусов. Об этом горожане написали на портале «Обратись». «Хотели уехать в Северный, полтора часа на тридцатиградусной жаре ждали автобусы 15, 56 и 97. Их так и не было, мы пошли на остановку КГУ, которая не защищает от солнца. Прошу выяснить интервал движения автобусов», — говорится в обращении курганца. В социальных сетях курганцы также обсуждают результаты транспортной реформы. В комментариях горожане жалуются, что долго приходится ждать автобусы на остановках, да и ехать в битком набитом транспорте на жаре тоже некомфортно. Представители департамента развития городского хозяйства мэрии Кургана написали в ответе на сайте «Обратись», что маршрут № 15 обслуживают четыре автобуса, интервал 10-40 минут. Маршрут № 56 обслуживают шесть транспортных средств, интервал движения 17-35 минут, а на маршруте № 97 работают семь автобусов — интервал движения 11-39 минут. Специалисты ведомства подчеркнули, что в отдельные дни расписание нарушается из-за ДТП и неудовлетворительных дорожных условий. Ранее URA.RU писало, что курганцы требуют наказать водителей автобусов на маршруте №24 за систематическое игнорирование остановки Госархив. Корреспондент агентства направил запрос в городскую мэрию. Ответ пока не поступил.
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