27 мая 2023
26 мая 2023

Курганцы требуют наказать водителей автобусов за игнорирование остановки

© Служба новостей «URA.RU»
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С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, автобусная остановка, автобус, мужчина, ожидание транспорта, лето в городе
По словам горожан, водители систематически проезжают мимо остановки Фото:

Курганцы требуют наказать водителей автобусов на маршруте №24 за систематическое игнорирование остановки Госархив. Жалоба опубликована на портале «Обратись».

«Прошу разъяснить причины систематического игнорирования остановки и посадки пассажиров на остановке Госархив (движение в сторону поселка Вороновка) водителями автобусов по фактическому маршруту № 24. Если в данном случае есть нарушение законодательства РФ, то прошу привлечь к дисциплинарной ответственности водителя автобуса на маршруте №24 с госномер <…>, который в 08:24 25 мая проехал мимо вышеуказанной остановке при наличии на ней потенциальных пассажиров явно намеренных произвести посадку и визуально допустимого места в салоне автобуса», — указано в сообщении на сайте.

Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую мэрию. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

Ранее горожанам пришлось почти час ждать автобус, чтобы уехать в центр города из Заозерного микрорайона после Первомая. Об этом URA.RU рассказал читатель. По его словам, пока люди стояли на остановке, несколько переполненных автобусов проехали мимо.

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Курганцы требуют наказать водителей автобусов на маршруте №24 за систематическое игнорирование остановки Госархив. Жалоба опубликована на портале «Обратись». «Прошу разъяснить причины систематического игнорирования остановки и посадки пассажиров на остановке Госархив (движение в сторону поселка Вороновка) водителями автобусов по фактическому маршруту № 24. Если в данном случае есть нарушение законодательства РФ, то прошу привлечь к дисциплинарной ответственности водителя автобуса на маршруте №24 с госномер <…>, который в 08:24 25 мая проехал мимо вышеуказанной остановке при наличии на ней потенциальных пассажиров явно намеренных произвести посадку и визуально допустимого места в салоне автобуса», — указано в сообщении на сайте. Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую мэрию. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Ранее горожанам пришлось почти час ждать автобус, чтобы уехать в центр города из Заозерного микрорайона после Первомая. Об этом URA.RU рассказал читатель. По его словам, пока люди стояли на остановке, несколько переполненных автобусов проехали мимо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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