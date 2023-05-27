Курганцы требуют наказать водителей автобусов за игнорирование остановки

По словам горожан, водители систематически проезжают мимо остановки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы требуют наказать водителей автобусов на маршруте №24 за систематическое игнорирование остановки Госархив. Жалоба опубликована на портале «Обратись».

«Прошу разъяснить причины систематического игнорирования остановки и посадки пассажиров на остановке Госархив (движение в сторону поселка Вороновка) водителями автобусов по фактическому маршруту № 24. Если в данном случае есть нарушение законодательства РФ, то прошу привлечь к дисциплинарной ответственности водителя автобуса на маршруте №24 с госномер <…>, который в 08:24 25 мая проехал мимо вышеуказанной остановке при наличии на ней потенциальных пассажиров явно намеренных произвести посадку и визуально допустимого места в салоне автобуса», — указано в сообщении на сайте.

Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую мэрию. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

Ранее горожанам пришлось почти час ждать автобус, чтобы уехать в центр города из Заозерного микрорайона после Первомая. Об этом URA.RU рассказал читатель. По его словам, пока люди стояли на остановке, несколько переполненных автобусов проехали мимо.