Свердловские силовики устроят облаву на родителей

30 мая 2023 в 04:53 Размер текста - 17 +

Силовики будут искать тех, кто жестоко обращается с детьми Фото: Московец Илья © URA.RU В Камышлове (Свердловская область) с 1 по 10 июня сотрудники МВД проведут рейды, направленные на выявление нарушений в отношении детей. Силовики будут проверять и законных представителей подростков, сообщили в МО МВД России «Камышловский». «С 1 по 10 июня в Камышлове будут проведен рейд под названием „Защита“. Он направлен на пресечение преступных посягательств в отношении детей и выявление лиц, в том числе родителей, которые совершают насильственные действия к подросткам», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Полицейским помогут сотрудники ПДН и ОГИБДД. «Будут установлены лица, жестоко обращающиеся с детьми и те, которые вовлекают подростков в преступную среду. Также будут наказаны граждане, которые злоупотребляют алкоголем и при этом живут с детьми», — отметили в ведомстве. В полиции добавили, что нужно учить ребенка соблюдать правила безопасности, следить за его окружением и видеть, как меняется его поведение.

В Камышлове (Свердловская область) с 1 по 10 июня сотрудники МВД проведут рейды, направленные на выявление нарушений в отношении детей. Силовики будут проверять и законных представителей подростков, сообщили в МО МВД России «Камышловский». «С 1 по 10 июня в Камышлове будут проведен рейд под названием „Защита“. Он направлен на пресечение преступных посягательств в отношении детей и выявление лиц, в том числе родителей, которые совершают насильственные действия к подросткам», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Полицейским помогут сотрудники ПДН и ОГИБДД. «Будут установлены лица, жестоко обращающиеся с детьми и те, которые вовлекают подростков в преступную среду. Также будут наказаны граждане, которые злоупотребляют алкоголем и при этом живут с детьми», — отметили в ведомстве. В полиции добавили, что нужно учить ребенка соблюдать правила безопасности, следить за его окружением и видеть, как меняется его поведение.