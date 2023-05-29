29 мая 2023

Свердловские силовики устроят облаву на родителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Плановая тренировка силовиков. Екатеринбург, силовики, полк ппс, полиция
Силовики будут искать тех, кто жестоко обращается с детьми Фото:

В Камышлове (Свердловская область) с 1 по 10 июня сотрудники МВД проведут рейды, направленные на выявление нарушений в отношении детей. Силовики будут проверять и законных представителей подростков, сообщили в МО МВД России «Камышловский».

«С 1 по 10 июня в Камышлове будут проведен рейд под названием „Защита“. Он направлен на пресечение преступных посягательств в отношении детей и выявление лиц, в том числе родителей, которые совершают насильственные действия к подросткам», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Полицейским помогут сотрудники ПДН и ОГИБДД. «Будут установлены лица, жестоко обращающиеся с детьми и те, которые вовлекают подростков в преступную среду. Также будут наказаны граждане, которые злоупотребляют алкоголем и при этом живут с детьми», — отметили в ведомстве. В полиции добавили, что нужно учить ребенка соблюдать правила безопасности, следить за его окружением и видеть, как меняется его поведение.

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В Камышлове (Свердловская область) с 1 по 10 июня сотрудники МВД проведут рейды, направленные на выявление нарушений в отношении детей. Силовики будут проверять и законных представителей подростков, сообщили в МО МВД России «Камышловский». «С 1 по 10 июня в Камышлове будут проведен рейд под названием „Защита“. Он направлен на пресечение преступных посягательств в отношении детей и выявление лиц, в том числе родителей, которые совершают насильственные действия к подросткам», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Полицейским помогут сотрудники ПДН и ОГИБДД. «Будут установлены лица, жестоко обращающиеся с детьми и те, которые вовлекают подростков в преступную среду. Также будут наказаны граждане, которые злоупотребляют алкоголем и при этом живут с детьми», — отметили в ведомстве. В полиции добавили, что нужно учить ребенка соблюдать правила безопасности, следить за его окружением и видеть, как меняется его поведение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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