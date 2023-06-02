Силовики Магнитогорска задержали мужчину, бросившего в подростка горящую бутылку

Оперативники быстро установили и задержали злоумышленника Фото: Илья Московец © URA.RU

Полиция Магнитогорска Челябинской области задержала мужчину, который бросил в 16-летнего подростка горящую бутылку. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на сообщение в соцсетях и установили злоумышленника. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

«Незамедлительно на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, инцидент взял на личный контроль начальник УМВД по г. Магнитогорску. Прибывшие на место сотрудники полиции опросили родителей подростка, свидетелей, установили приметы подозреваемого и провели его задержание. Задержан 24-летний ранее судимый магнитогорец», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что в ходе инцидента пострадал 16-летний подросток. Мальчик отправлен в больницу. По данным очевидцев, подросток в момент нападения находился на балконе, куда и попала горящая бутылка. На ребенке загорелась одежда, ее помогли потушить родители.