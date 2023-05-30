The Atlantic: Байден боится больше, чем украинцы

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Политика Байдена гораздо более нерешительна, чем его смелые заявления Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден боится конфликта на Украине больше, чем сами украинцы. Об этом пишут американские журналисты.

«Президент хочет получить политические выгоды от героической помощи Украине, но политика его администрации гораздо более нерешительна, чем можно было бы предположить из ее смелых заявлений», — сообщается в статье журнала The Atlantic. Там отмечают, что из-за страха эскалации Вашингтон принимает решения, которые могут продлить время спецоперации.

Ранее в Британии заявили о скором конце американской поддержки Украины. Там отметили, что в Белом доме усугубляется беспокойство, что общественная поддержка среди политиков иссякает. А также подчеркнули, что ни один из главных соперников-республиканцев не намерен помогать Киеву.

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Президент США Джо Байден боится конфликта на Украине больше, чем сами украинцы. Об этом пишут американские журналисты. «Президент хочет получить политические выгоды от героической помощи Украине, но политика его администрации гораздо более нерешительна, чем можно было бы предположить из ее смелых заявлений», — сообщается в статье журнала The Atlantic. Там отмечают, что из-за страха эскалации Вашингтон принимает решения, которые могут продлить время спецоперации. Ранее в Британии заявили о скором конце американской поддержки Украины. Там отметили, что в Белом доме усугубляется беспокойство, что общественная поддержка среди политиков иссякает. А также подчеркнули, что ни один из главных соперников-республиканцев не намерен помогать Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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