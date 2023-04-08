Военный эксперт раскрыл стратегию Запада по отношению к Киеву

Полковник в отставке Литовкин: НАТО отстраняется от Украины при любой ошибке Киева

09 апреля 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

Анджей Дуда один из первых открестился от Украины при ошибке Киева Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При любой ошибке Киева Запад открещивается от Украины, чтобы избежать серьезного скандала для НАТО. Их главная цель — не победа киевского режима, а истощение России. Об этом URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «НАТОвская авиация не может воевать на Украине. Они понимают, что если будет сбит НАТОвский самолет с НАТОвским летчиком, это будет большой скандал для НАТО. Они этого не хотят. НАТО не желает быть замешенным в этой истории. Когда украинская ракета ПВО упала на территорию Польши, кто первый сказал, что это ракета украинская? Президент США Джо Байден, после него это повторил президент Польши Анджей Дуда. А президент Украины до сих пор говорит, что эта ракета была российской. Почему Байден и Дуда говорили об украинской ракете? Потому что им совершенно не надо, чтобы НАТО или США ввязались в войну с Россией. Они понимают, что мы можем лупить», — сказал Виктор Литовкин. По его словам, сейчас у Украины нет авиации для контрнаступления, а свою Запад не предоставит. «У них нет сверху прикрытия. Я сомневаюсь, что НАТО придет на помощь Украине. Задача, которую формулируют США и НАТО — это не победа Украины на поле боя, хотя они об этом говорят. Задача заключается в разорении России, продления этой спецоперации до бесконечности, чтобы мы подорвали свою экономику, свои финансы», — отметил эксперт. Запад толкает Киев на наступление, чтобы показать яркую картинку для своих налогоплательщиков и избежать нарастающего недовольства среди населения, сообщил военный обозреватель. «Американцы гонять их. Это попытка надавить на Украину, чтобы она перешла в наступление. Чтобы у Запада была возможность показать своему населению, что мы поставляем боевую технику, боеприпасы, мы выделяем большие деньги, вы страдаете, растет инфляция для того, чтобы Украина — жертва агрессии, победила агрессора. А Украина ничего не делает для того, чтобы победить агрессора. Возникает вопрос, зачем давать им деньги. Об этом все громче и громче говорят на Западе. Для того чтобы снять этот вопрос, Украину гонят в атаку», — заключил Литовкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При любой ошибке Киева Запад открещивается от Украины, чтобы избежать серьезного скандала для НАТО. Их главная цель — не победа киевского режима, а истощение России. Об этом URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «НАТОвская авиация не может воевать на Украине. Они понимают, что если будет сбит НАТОвский самолет с НАТОвским летчиком, это будет большой скандал для НАТО. Они этого не хотят. НАТО не желает быть замешенным в этой истории. Когда украинская ракета ПВО упала на территорию Польши, кто первый сказал, что это ракета украинская? Президент США Джо Байден, после него это повторил президент Польши Анджей Дуда. А президент Украины до сих пор говорит, что эта ракета была российской. Почему Байден и Дуда говорили об украинской ракете? Потому что им совершенно не надо, чтобы НАТО или США ввязались в войну с Россией. Они понимают, что мы можем лупить», — сказал Виктор Литовкин. По его словам, сейчас у Украины нет авиации для контрнаступления, а свою Запад не предоставит. «У них нет сверху прикрытия. Я сомневаюсь, что НАТО придет на помощь Украине. Задача, которую формулируют США и НАТО — это не победа Украины на поле боя, хотя они об этом говорят. Задача заключается в разорении России, продления этой спецоперации до бесконечности, чтобы мы подорвали свою экономику, свои финансы», — отметил эксперт. Запад толкает Киев на наступление, чтобы показать яркую картинку для своих налогоплательщиков и избежать нарастающего недовольства среди населения, сообщил военный обозреватель. «Американцы гонять их. Это попытка надавить на Украину, чтобы она перешла в наступление. Чтобы у Запада была возможность показать своему населению, что мы поставляем боевую технику, боеприпасы, мы выделяем большие деньги, вы страдаете, растет инфляция для того, чтобы Украина — жертва агрессии, победила агрессора. А Украина ничего не делает для того, чтобы победить агрессора. Возникает вопрос, зачем давать им деньги. Об этом все громче и громче говорят на Западе. Для того чтобы снять этот вопрос, Украину гонят в атаку», — заключил Литовкин.