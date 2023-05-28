В Британии заявили о скором конце американской поддержки Украины

The Guardian: американская общественная поддержка Украины ослабевает
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, stock, Джо Байден
Европа использует медлительность Джо Байдена касательно поставок Киеву, пишет The Guardian Фото:

В Белом доме усугубляется беспокойство, что американская общественная поддержка среди политиков иссякает. Об этом написали в британском издании The Guardian.

«Вся эта деятельность (поставки вооружения Киеву — прим. URA.RU), законная и незаконная, усугубляет беспокойство Белого дома по мере того, как американская общественная поддержка Украины, похоже, ослабевает. Ни один из главных соперников-республиканцев [президента США Джо Байдена] в 2024 году, Дональд Трамп и Рон ДеСантис, не намерены помогать Киеву», — написали в материале издания.

По словам автора материала Саймона Тисдалла, существует очевидная закономерность хронической нерешительности Байдена касательно поставок Киеву. Европейские государства, такие как Германия, используют медлительность поставок со стороны США, чтобы оправдать собственное затягивание, заключил он.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что НАТО отстраняется от Украины при любой ошибке Киева. В европейском издании Politico писали, что у США закончатся деньги на помощь Украине к середине лета.

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В Белом доме усугубляется беспокойство, что американская общественная поддержка среди политиков иссякает. Об этом написали в британском издании The Guardian. «Вся эта деятельность (поставки вооружения Киеву — прим. URA.RU), законная и незаконная, усугубляет беспокойство Белого дома по мере того, как американская общественная поддержка Украины, похоже, ослабевает. Ни один из главных соперников-республиканцев [президента США Джо Байдена] в 2024 году, Дональд Трамп и Рон ДеСантис, не намерены помогать Киеву», — написали в материале издания. По словам автора материала Саймона Тисдалла, существует очевидная закономерность хронической нерешительности Байдена касательно поставок Киеву. Европейские государства, такие как Германия, используют медлительность поставок со стороны США, чтобы оправдать собственное затягивание, заключил он. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что НАТО отстраняется от Украины при любой ошибке Киева. В европейском издании Politico писали, что у США закончатся деньги на помощь Украине к середине лета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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