Politico: у США закончатся деньги на помощь Украине к середине лета

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Помощь США украинской стороне может иссякнуть к середине лета, считают обозреватели Фото:
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У США осталось около шести миллиардов долларов из 48 в одобренном в декабре пакете помощи Украине, что означает, что финансовая помощь Киеву со стороны Вашингтона может закончиться к середине лета. Об этом сообщает издание Politico.

«В пакете помощи Украине на сумму 48 миллиардов долларов, одобренном Конгрессом в декабре, осталось около шести миллиардов долларов, а это означает, что финансирование США на вооружение и припасы может иссякнуть к середине лета», — говорится в материале издания.

В начале Вашингтон выделил Киеву очередной пакет помощи размером 1,2 млрд долларов. Советник Белого дома Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что США сохранят возможность финансово поддерживать Украину даже в случае дефолта в стране.

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У США осталось около шести миллиардов долларов из 48 в одобренном в декабре пакете помощи Украине, что означает, что финансовая помощь Киеву со стороны Вашингтона может закончиться к середине лета. Об этом сообщает издание Politico. «В пакете помощи Украине на сумму 48 миллиардов долларов, одобренном Конгрессом в декабре, осталось около шести миллиардов долларов, а это означает, что финансирование США на вооружение и припасы может иссякнуть к середине лета», — говорится в материале издания. В начале Вашингтон выделил Киеву очередной пакет помощи размером 1,2 млрд долларов. Советник Белого дома Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что США сохранят возможность финансово поддерживать Украину даже в случае дефолта в стране.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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