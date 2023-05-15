Politico: у США закончатся деньги на помощь Украине к середине лета 15 мая 2023 в 16:45 Размер текста - 17 + Помощь США украинской стороне может иссякнуть к середине лета, считают обозреватели Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У США осталось около шести миллиардов долларов из 48 в одобренном в декабре пакете помощи Украине, что означает, что финансовая помощь Киеву со стороны Вашингтона может закончиться к середине лета. Об этом сообщает издание Politico. «В пакете помощи Украине на сумму 48 миллиардов долларов, одобренном Конгрессом в декабре, осталось около шести миллиардов долларов, а это означает, что финансирование США на вооружение и припасы может иссякнуть к середине лета», — говорится в материале издания . В начале Вашингтон выделил Киеву очередной пакет помощи размером 1,2 млрд долларов. Советник Белого дома Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что США сохранят возможность финансово поддерживать Украину даже в случае дефолта в стране. У США осталось около шести миллиардов долларов из 48 в одобренном в декабре пакете помощи Украине, что означает, что финансовая помощь Киеву со стороны Вашингтона может закончиться к середине лета. Об этом сообщает издание Politico. «В пакете помощи Украине на сумму 48 миллиардов долларов, одобренном Конгрессом в декабре, осталось около шести миллиардов долларов, а это означает, что финансирование США на вооружение и припасы может иссякнуть к середине лета», — говорится в материале издания. В начале Вашингтон выделил Киеву очередной пакет помощи размером 1,2 млрд долларов. Советник Белого дома Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что США сохранят возможность финансово поддерживать Украину даже в случае дефолта в стране. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям