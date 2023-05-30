Baza сообщает о работе ПВО в Подмосковье. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, стрельба, пво, stock, сбойка
В Подмосковье работает ПВО, отмечают очевидцы Фото:

В Подмосковье работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Сообщается о звуках взрывов в Подмосковье. Их было слышно во многих населенных пунктах. <…> Предварительно сообщается о работе ПВО», — сообщают авторы канала, ссылаясь на очевидцев. Отмечается, что взрывы были слышны в районах Немчиновки, Одинцово и Барвихи.

URA.RU направило запрос в Минобороны и пресс-службу МВД по Москве. Ответ ожидается.

Ранее в Москве сообщалось о двух атаках беспилотников по жилым домам. В обоих случаях никто не пострадал.

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В Подмосковье работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Сообщается о звуках взрывов в Подмосковье. Их было слышно во многих населенных пунктах. <…> Предварительно сообщается о работе ПВО», — сообщают авторы канала, ссылаясь на очевидцев. Отмечается, что взрывы были слышны в районах Немчиновки, Одинцово и Барвихи. URA.RU направило запрос в Минобороны и пресс-службу МВД по Москве. Ответ ожидается. Ранее в Москве сообщалось о двух атаках беспилотников по жилым домам. В обоих случаях никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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