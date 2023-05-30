Baza сообщает о работе ПВО в Подмосковье. Видео

30 мая 2023 в 08:55 Размер текста - 17 +

В Подмосковье работает ПВО, отмечают очевидцы Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ В Подмосковье работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Сообщается о звуках взрывов в Подмосковье. Их было слышно во многих населенных пунктах. <…> Предварительно сообщается о работе ПВО», — сообщают авторы канала, ссылаясь на очевидцев. Отмечается, что взрывы были слышны в районах Немчиновки, Одинцово и Барвихи. URA.RU направило запрос в Минобороны и пресс-службу МВД по Москве. Ответ ожидается. Ранее в Москве сообщалось о двух атаках беспилотников по жилым домам. В обоих случаях никто не пострадал.

В Подмосковье работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Сообщается о звуках взрывов в Подмосковье. Их было слышно во многих населенных пунктах. <…> Предварительно сообщается о работе ПВО», — сообщают авторы канала, ссылаясь на очевидцев. Отмечается, что взрывы были слышны в районах Немчиновки, Одинцово и Барвихи. URA.RU направило запрос в Минобороны и пресс-службу МВД по Москве. Ответ ожидается. Ранее в Москве сообщалось о двух атаках беспилотников по жилым домам. В обоих случаях никто не пострадал.