В Подмосковье работает ПВО, отмечают очевидцы
В Подмосковье работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Сообщается о звуках взрывов в Подмосковье. Их было слышно во многих населенных пунктах. <…> Предварительно сообщается о работе ПВО», — сообщают авторы канала, ссылаясь на очевидцев. Отмечается, что взрывы были слышны в районах Немчиновки, Одинцово и Барвихи.
URA.RU направило запрос в Минобороны и пресс-службу МВД по Москве. Ответ ожидается.
Ранее в Москве сообщалось о двух атаках беспилотников по жилым домам. В обоих случаях никто не пострадал.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!