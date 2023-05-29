В Новомосковском округе Москвы произошел взрыв в жилом доме на 25 этаже. Причиной взрыва мог стать беспилотник. Об этом сообщает Shot.
«Взрыв в жилом доме в Новомосковском округе Москвы — очевидцы сообщают о громком хлопке, после которого повылетали стекла. <…> Причиной взрыва мог быть беспилотник», — отмечают авторы канала. В настоящий момент версию с беспилотником проверяет полиция. Происшествие произошло в доме ул. Атласова. Следов возгорания пожарные не нашли.
URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Беспилотники неоднократно замечали на территории РФ. Ранее сообщалось, что под Калугой взорвался БПЛА самолетного типа.
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