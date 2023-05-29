Shot: в многоквартирном доме в Москве прогремел взрыв. Фото

30 мая 2023 в 07:42 Размер текста - 17 +

Предполагается, что причиной взрыва мог стать беспилотник Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU В Новомосковском округе Москвы произошел взрыв в жилом доме на 25 этаже. Причиной взрыва мог стать беспилотник. Об этом сообщает Shot. «Взрыв в жилом доме в Новомосковском округе Москвы — очевидцы сообщают о громком хлопке, после которого повылетали стекла. <…> Причиной взрыва мог быть беспилотник», — отмечают авторы канала. В настоящий момент версию с беспилотником проверяет полиция. Происшествие произошло в доме ул. Атласова. Следов возгорания пожарные не нашли. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Беспилотники неоднократно замечали на территории РФ. Ранее сообщалось, что под Калугой взорвался БПЛА самолетного типа. Предположительно причиной взрыва мог стать беспилотник Фото: telegram-канал Shot

В Новомосковском округе Москвы произошел взрыв в жилом доме на 25 этаже. Причиной взрыва мог стать беспилотник. Об этом сообщает Shot. «Взрыв в жилом доме в Новомосковском округе Москвы — очевидцы сообщают о громком хлопке, после которого повылетали стекла. <…> Причиной взрыва мог быть беспилотник», — отмечают авторы канала. В настоящий момент версию с беспилотником проверяет полиция. Происшествие произошло в доме ул. Атласова. Следов возгорания пожарные не нашли. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Беспилотники неоднократно замечали на территории РФ. Ранее сообщалось, что под Калугой взорвался БПЛА самолетного типа.