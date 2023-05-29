29 мая 2023

Shot: в многоквартирном доме в Москве прогремел взрыв. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон. stock, бпла, беспилотник, дрон, stock
Предполагается, что причиной взрыва мог стать беспилотник Фото:

В Новомосковском округе Москвы произошел взрыв в жилом доме на 25 этаже. Причиной взрыва мог стать беспилотник. Об этом сообщает Shot.

«Взрыв в жилом доме в Новомосковском округе Москвы — очевидцы сообщают о громком хлопке, после которого повылетали стекла. <…> Причиной взрыва мог быть беспилотник», — отмечают авторы канала. В настоящий момент версию с беспилотником проверяет полиция. Происшествие произошло в доме ул. Атласова. Следов возгорания пожарные не нашли.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Беспилотники неоднократно замечали на территории РФ. Ранее сообщалось, что под Калугой взорвался БПЛА самолетного типа.

Предположительно причиной взрыва мог стать беспилотник
Предположительно причиной взрыва мог стать беспилотник
Фото:

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В Новомосковском округе Москвы произошел взрыв в жилом доме на 25 этаже. Причиной взрыва мог стать беспилотник. Об этом сообщает Shot. «Взрыв в жилом доме в Новомосковском округе Москвы — очевидцы сообщают о громком хлопке, после которого повылетали стекла. <…> Причиной взрыва мог быть беспилотник», — отмечают авторы канала. В настоящий момент версию с беспилотником проверяет полиция. Происшествие произошло в доме ул. Атласова. Следов возгорания пожарные не нашли. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Беспилотники неоднократно замечали на территории РФ. Ранее сообщалось, что под Калугой взорвался БПЛА самолетного типа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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