Shot: полиция Москвы ввела план «Тайфун» из-за атаки беспилотников

Полиция Москвы усилила режим работы из-за атаки дронов
Полиция Москвы ввела план «Тайфун» из-за массовой атаки беспилотников по столице РФ. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«План „Тайфун“ введен в московской полиции», — отмечают авторы канала, ссылаясь на свой источник. Отмечается, что данный план предполагает перевод органов на усиленный режим службы. Это происходит для ликвидации чрезвычайных происшествий. Полиция оказывает помощь экстренным службам.
URA.RU направило запрос в МВД по Москве. Ответ ожидается.
Москву с утра 30 мая атакуют беспилотники. Мэр города Сергей Собянин отмечал, что из домов эвакуируют жителей.
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