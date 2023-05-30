Shot: полиция Москвы ввела план «Тайфун» из-за атаки беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, полицейское оцепление
Полиция Москвы усилила режим работы из-за атаки дронов Фото:

Полиция Москвы ввела план «Тайфун» из-за массовой атаки беспилотников по столице РФ. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«План „Тайфун“ введен в московской полиции», — отмечают авторы канала, ссылаясь на свой источник. Отмечается, что данный план предполагает перевод органов на усиленный режим службы. Это происходит для ликвидации чрезвычайных происшествий. Полиция оказывает помощь экстренным службам.

URA.RU направило запрос в МВД по Москве. Ответ ожидается.

Москву с утра 30 мая атакуют беспилотники. Мэр города Сергей Собянин отмечал, что из домов эвакуируют жителей.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция Москвы ввела план «Тайфун» из-за массовой атаки беспилотников по столице РФ. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «План „Тайфун“ введен в московской полиции», — отмечают авторы канала, ссылаясь на свой источник. Отмечается, что данный план предполагает перевод органов на усиленный режим службы. Это происходит для ликвидации чрезвычайных происшествий. Полиция оказывает помощь экстренным службам. URA.RU направило запрос в МВД по Москве. Ответ ожидается. Москву с утра 30 мая атакуют беспилотники. Мэр города Сергей Собянин отмечал, что из домов эвакуируют жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...