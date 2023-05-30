Собянин заявил об эвакуации москвичей из-за ударов беспилотников

30 мая 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Жителей Москвы эвакуируют из домов, подчеркнул Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве эвакуируют жителей многоквартирных домов, которые пострадали в ходе атаки беспилотников. Об этом заявил глава столицы Сергей Собянин. «Проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА», — написал он в своем telegram-канале. Собянин подчеркнул, что эвакуация временная, на период работы экстренных служб. Сразу после окончания следственных мероприятий жильцы смогут вернуться домой, отметил мэр Москвы. Беспилотники с утра атакуют столицу России. Летательные аппараты были замечены в десятках районах города. В настоящий момент в столице работает ПВО.

В Москве эвакуируют жителей многоквартирных домов, которые пострадали в ходе атаки беспилотников. Об этом заявил глава столицы Сергей Собянин. «Проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА», — написал он в своем telegram-канале. Собянин подчеркнул, что эвакуация временная, на период работы экстренных служб. Сразу после окончания следственных мероприятий жильцы смогут вернуться домой, отметил мэр Москвы. Беспилотники с утра атакуют столицу России. Летательные аппараты были замечены в десятках районах города. В настоящий момент в столице работает ПВО.