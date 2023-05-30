Собянин заявил об эвакуации москвичей из-за ударов беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего посещения техно-парка "Калибр". Москва, собянин сергей
Жителей Москвы эвакуируют из домов, подчеркнул Сергей Собянин Фото:

В Москве эвакуируют жителей многоквартирных домов, которые пострадали в ходе атаки беспилотников. Об этом заявил глава столицы Сергей Собянин.

«Проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА», — написал он в своем telegram-канале. Собянин подчеркнул, что эвакуация временная, на период работы экстренных служб. Сразу после окончания следственных мероприятий жильцы смогут вернуться домой, отметил мэр Москвы.

Беспилотники с утра атакуют столицу России. Летательные аппараты были замечены в десятках районах города. В настоящий момент в столице работает ПВО.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве эвакуируют жителей многоквартирных домов, которые пострадали в ходе атаки беспилотников. Об этом заявил глава столицы Сергей Собянин. «Проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА», — написал он в своем telegram-канале. Собянин подчеркнул, что эвакуация временная, на период работы экстренных служб. Сразу после окончания следственных мероприятий жильцы смогут вернуться домой, отметил мэр Москвы. Беспилотники с утра атакуют столицу России. Летательные аппараты были замечены в десятках районах города. В настоящий момент в столице работает ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...