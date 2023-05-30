В Москве работает ПВО из-за ударов беспилотников: главное к этому часу. Фото, видео

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Эвакуация здания Управы Замоскворецкого района в связи с угрозой о заложенной бомбе. Москва, красная лента, управа замоскворецкого района, пожарный автомобиль, полицейское оцепление
В Москве за утро прошли атаки более десяти беспилотников Фото:

В Москве за утро несколько беспилотников атаковали жилые дома. URA.RU приводит всю доступную информацию в данный момент.

  • Первые сообщения об атаке БПЛА прошли ближе к 5 утра (по Мск). Изначально telegram-канал Shot сообщал о взрыве в многоэтажном доме на 25 этаже в Новомосковском округе Москвы. Спустя время начали появляться предположения, что причиной взрыва стал беспилотник. Затем эту информацию подтвердили ТАСС в экстренных службах. В квартире находилась семья с пятилетним ребенком. Никто не пострадал.
  • Спустя чуть больше часа прошли сообщения об атаке беспилотного летательного аппарата по жилому дому в Москве на улице Профсоюзной. Telegram-канал Baza передавал, что БПЛА влетел в окно квартиры на 16 этаже. В квартире находилась женщина. Пострадавших нет.
  • Далее два взрыва прозвучали в Новой Риге в Подмосковье, пишет telegram-канал Readovka. Также о взрывах очевидцы сообщали городах Одинцово и Красногорске (Подмосковье).
  • Baza сообщала, что начали работать средства ПВО. Несколько квадрокоптеров также были сбиты в селе Николо-Урюпино и на набережной в поселке Ильинском.
  • РИА Новости подтвердили информацию о первых двух ударах беспилотников в Москве на улице Профсоюзной, 98 и улице Атласова.
  • Беспилотники попали в два жилых дома в Москве, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Также агентство сообщает о хлопке в Красногорске.
  • Всего за утро было сбито более десяти БПЛА, передает Baza. Большинство из них — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.
  • Глава Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников в Москве. Об этом он написал в своем telegram-канале. По его словам, все экстренные службы города находятся на местах происшествий.

Более 10 БПЛА сбиты в Подмосковье за сегодняшнее утро
Более 10 БПЛА сбиты в Подмосковье за сегодняшнее утро
Фото:

Большинство замечены в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах
Большинство замечены в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах
Фото:

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В Москве за утро несколько беспилотников атаковали жилые дома. URA.RU приводит всю доступную информацию в данный момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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