МЧС России наградит курганца за спасение из воды ребенка

30 мая 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Житель Курганской области спас утопающего ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Курганской области Владимира Серкова наградят наградой МЧС России за спасение ребенка из воды. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Увидел как ребенок барахтается в воде на расстоянии где-то 2,5 метров, сильно кричит, что тонет. Я немедленно бросился в воду, вынес его на руках, оказал первую помощь: мальчишка сильно нахлебался воды, был в шоковом состоянии от произошедшего, напуган и обессилен, начал терять сознание», — цитируют Серкова сотрудники МЧС России. Сообщается, что спасенный ребенок в данный момент находится в больнице. Представители МЧС России также рассказывают о том, что второго ребенка спасти не удалось. Когда Серков собирался помочь, мальчика уже не было видно на поверхности воды. Позже тело ребенка удалось поднять местным жителям. Сам курганец воспитывает четверых детей.

Жителя Курганской области Владимира Серкова наградят наградой МЧС России за спасение ребенка из воды. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Увидел как ребенок барахтается в воде на расстоянии где-то 2,5 метров, сильно кричит, что тонет. Я немедленно бросился в воду, вынес его на руках, оказал первую помощь: мальчишка сильно нахлебался воды, был в шоковом состоянии от произошедшего, напуган и обессилен, начал терять сознание», — цитируют Серкова сотрудники МЧС России. Сообщается, что спасенный ребенок в данный момент находится в больнице. Представители МЧС России также рассказывают о том, что второго ребенка спасти не удалось. Когда Серков собирался помочь, мальчика уже не было видно на поверхности воды. Позже тело ребенка удалось поднять местным жителям. Сам курганец воспитывает четверых детей.