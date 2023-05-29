Возле школы в Челябинске задержали эксгибициониста

30 мая 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске на территории школы по улице Байкальской росгвардейцы задержали эксгибициониста. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, мужчина показывал половые органы детям. «К росгвардейцам обратилась преподаватель начальных классов. Она указала на гражданина, который стоял у ограждения школы. С ее слов, мужчина демонстрировал половые органы в присутствии учащихся», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. В ведомстве отметили, что мужчина был задержан. После проверки по базе данных выяснилось, что ранее он был четырежды судим. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В Челябинске на территории школы по улице Байкальской росгвардейцы задержали эксгибициониста. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, мужчина показывал половые органы детям. «К росгвардейцам обратилась преподаватель начальных классов. Она указала на гражданина, который стоял у ограждения школы. С ее слов, мужчина демонстрировал половые органы в присутствии учащихся», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. В ведомстве отметили, что мужчина был задержан. После проверки по базе данных выяснилось, что ранее он был четырежды судим. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.