Возле школы в Челябинске задержали эксгибициониста

Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства
В Челябинске на территории школы по улице Байкальской росгвардейцы задержали эксгибициониста. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, мужчина показывал половые органы детям.
«К росгвардейцам обратилась преподаватель начальных классов. Она указала на гражданина, который стоял у ограждения школы. С ее слов, мужчина демонстрировал половые органы в присутствии учащихся», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.
В ведомстве отметили, что мужчина был задержан. После проверки по базе данных выяснилось, что ранее он был четырежды судим. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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