29 мая 2023

Возле школы в Челябинске задержали эксгибициониста

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства Фото:

В Челябинске на территории школы по улице Байкальской росгвардейцы задержали эксгибициониста. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, мужчина показывал половые органы детям.

«К росгвардейцам обратилась преподаватель начальных классов. Она указала на гражданина, который стоял у ограждения школы. С ее слов, мужчина демонстрировал половые органы в присутствии учащихся», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.

В ведомстве отметили, что мужчина был задержан. После проверки по базе данных выяснилось, что ранее он был четырежды судим. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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В Челябинске на территории школы по улице Байкальской росгвардейцы задержали эксгибициониста. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, мужчина показывал половые органы детям. «К росгвардейцам обратилась преподаватель начальных классов. Она указала на гражданина, который стоял у ограждения школы. С ее слов, мужчина демонстрировал половые органы в присутствии учащихся», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. В ведомстве отметили, что мужчина был задержан. После проверки по базе данных выяснилось, что ранее он был четырежды судим. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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