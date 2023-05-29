29 мая 2023

В Свердловской области дети закидали камнями пожилого мужчину

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Пляж "Бабьи пески". Курган , подростки, набережная тобола, дети, летние каникулы, мальчики, парни
Юные жители Новоуральска закидали местного жителя камнями и бутылками Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) малолетние дети издевались над мужчиной в возрасте, кидали в него камнями. Очевидцы насчитали четверых хулиганов.

«Четверо ребят кидали в прохожего бутылки и камни. Малолетки смеялись и оскорбляли пожилого мужчину», — сообщает telegram-канал Екатеринбург №1.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УВД по Новоуральскому ГО. Оперативный комментарий получить не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил.

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В Новоуральске (Свердловская область) малолетние дети издевались над мужчиной в возрасте, кидали в него камнями. Очевидцы насчитали четверых хулиганов. «Четверо ребят кидали в прохожего бутылки и камни. Малолетки смеялись и оскорбляли пожилого мужчину», — сообщает telegram-канал Екатеринбург №1. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УВД по Новоуральскому ГО. Оперативный комментарий получить не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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