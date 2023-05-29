В Свердловской области дети закидали камнями пожилого мужчину

Юные жители Новоуральска закидали местного жителя камнями и бутылками
В Новоуральске (Свердловская область) малолетние дети издевались над мужчиной в возрасте, кидали в него камнями. Очевидцы насчитали четверых хулиганов.
«Четверо ребят кидали в прохожего бутылки и камни. Малолетки смеялись и оскорбляли пожилого мужчину», — сообщает telegram-канал Екатеринбург №1.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УВД по Новоуральскому ГО. Оперативный комментарий получить не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил.
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