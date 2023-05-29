29 мая 2023

Мэрия свердловского города покупает КАМАЗ для вечеринок

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Посевные работы в Свердловской области. Богдановичский район, село Байны, камаз, грузоперевозки
В Серове автоклуб появится на базе модели КамАЗ-43118 Фото:

Власти Серова (Свердловская область) определили поставщика автоклуба. Бюджет выделит 18,7 млн. рублей на покупку. На сайте Госзакупок размещен аукцион на приобретение автоклуба на базе модели КамАЗ-43118.

Контракт заключен с ООО «КОМСТАР». Властям удалось снизить начальную максимальную стоимость контракта на 1 миллион рублей. Автоклуб должен представлять собой трансформируемый кузов-фургон. Машина должна поступить в распоряжение заказчика в конце сентября 2023 года.

Впервые об указанной закупке публично заговорил глава Серовского городского округа Василий Сизиков. Тогда он заявил, что наличие такого автомобиля позволит «всей деревне танцевать».

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Власти Серова (Свердловская область) определили поставщика автоклуба. Бюджет выделит 18,7 млн. рублей на покупку. На сайте Госзакупок размещен аукцион на приобретение автоклуба на базе модели КамАЗ-43118. Контракт заключен с ООО «КОМСТАР». Властям удалось снизить начальную максимальную стоимость контракта на 1 миллион рублей. Автоклуб должен представлять собой трансформируемый кузов-фургон. Машина должна поступить в распоряжение заказчика в конце сентября 2023 года. Впервые об указанной закупке публично заговорил глава Серовского городского округа Василий Сизиков. Тогда он заявил, что наличие такого автомобиля позволит «всей деревне танцевать».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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