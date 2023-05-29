Мэрия свердловского города покупает КАМАЗ для вечеринок

Власти Серова (Свердловская область) определили поставщика автоклуба. Бюджет выделит 18,7 млн. рублей на покупку. На сайте Госзакупок размещен аукцион на приобретение автоклуба на базе модели КамАЗ-43118.
Контракт заключен с ООО «КОМСТАР». Властям удалось снизить начальную максимальную стоимость контракта на 1 миллион рублей. Автоклуб должен представлять собой трансформируемый кузов-фургон. Машина должна поступить в распоряжение заказчика в конце сентября 2023 года.
Впервые об указанной закупке публично заговорил глава Серовского городского округа Василий Сизиков. Тогда он заявил, что наличие такого автомобиля позволит «всей деревне танцевать».
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