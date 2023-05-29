29 мая 2023
28 мая 2023

Глава ЯНАО Артюхов недоволен работой фракции «Единой России». Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, артюхов дмитрий
В рейтинге регионального ситуационного центра единороссы оказались аутсайдерами Фото:

Единороссы подводят Дмитрия Артюхова перед выборами губернатора ЯНАО. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона, фракция «Единой России» оказалась на последних местах в рейтинге регионального ситуационного центра.

«Подготовка к выборам уже началась, а представители ЕР на последних местах в рейтингах ситуационного центра Ямала (оценивает работу депутатов и чиновников с населением). Это никак не может устраивать Артюхова, состоящего в партии», — сообщил источник.

По словам инсайдера, низкие показатели единороссов свидетельствуют о том, что деятельность они ведут вяло и малоэффективно, позиции партии в округе слабеют. Агентство направило запрос в правительство, но на момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в правительстве составили рейтинг глав муниципалитетов ЯНАО. На первых позициях оказались мэр Губкинского Андрей Гаранин и глава Пуровского района Антон Колодин. Замыкают рейтинг градоначальник Салехарда Алексей Титовский и глава Красноселькупского района Юрий Фишер.

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Единороссы подводят Дмитрия Артюхова перед выборами губернатора ЯНАО. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона, фракция «Единой России» оказалась на последних местах в рейтинге регионального ситуационного центра. «Подготовка к выборам уже началась, а представители ЕР на последних местах в рейтингах ситуационного центра Ямала (оценивает работу депутатов и чиновников с населением). Это никак не может устраивать Артюхова, состоящего в партии», — сообщил источник. По словам инсайдера, низкие показатели единороссов свидетельствуют о том, что деятельность они ведут вяло и малоэффективно, позиции партии в округе слабеют. Агентство направило запрос в правительство, но на момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в правительстве составили рейтинг глав муниципалитетов ЯНАО. На первых позициях оказались мэр Губкинского Андрей Гаранин и глава Пуровского района Антон Колодин. Замыкают рейтинг градоначальник Салехарда Алексей Титовский и глава Красноселькупского района Юрий Фишер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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