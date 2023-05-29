Глава ЯНАО Артюхов недоволен работой фракции «Единой России». Инсайд

30 мая 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

В рейтинге регионального ситуационного центра единороссы оказались аутсайдерами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Единороссы подводят Дмитрия Артюхова перед выборами губернатора ЯНАО. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона, фракция «Единой России» оказалась на последних местах в рейтинге регионального ситуационного центра. «Подготовка к выборам уже началась, а представители ЕР на последних местах в рейтингах ситуационного центра Ямала (оценивает работу депутатов и чиновников с населением). Это никак не может устраивать Артюхова, состоящего в партии», — сообщил источник. По словам инсайдера, низкие показатели единороссов свидетельствуют о том, что деятельность они ведут вяло и малоэффективно, позиции партии в округе слабеют. Агентство направило запрос в правительство, но на момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в правительстве составили рейтинг глав муниципалитетов ЯНАО. На первых позициях оказались мэр Губкинского Андрей Гаранин и глава Пуровского района Антон Колодин. Замыкают рейтинг градоначальник Салехарда Алексей Титовский и глава Красноселькупского района Юрий Фишер.

Единороссы подводят Дмитрия Артюхова перед выборами губернатора ЯНАО. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона, фракция «Единой России» оказалась на последних местах в рейтинге регионального ситуационного центра. «Подготовка к выборам уже началась, а представители ЕР на последних местах в рейтингах ситуационного центра Ямала (оценивает работу депутатов и чиновников с населением). Это никак не может устраивать Артюхова, состоящего в партии», — сообщил источник. По словам инсайдера, низкие показатели единороссов свидетельствуют о том, что деятельность они ведут вяло и малоэффективно, позиции партии в округе слабеют. Агентство направило запрос в правительство, но на момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в правительстве составили рейтинг глав муниципалитетов ЯНАО. На первых позициях оказались мэр Губкинского Андрей Гаранин и глава Пуровского района Антон Колодин. Замыкают рейтинг градоначальник Салехарда Алексей Титовский и глава Красноселькупского района Юрий Фишер.