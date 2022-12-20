Мэр Салехарда и глава Красноселькупского района оказались в конце неофициального рейтинга властей ЯНАО

В правительстве составили неофициальный рейтинг глав муниципалитетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В правительстве ЯНАО составили неофициальный рейтинг глав муниципалитетов, который состоит из нескольких фамилий — его замыкают мэр Салехарда Алексей Титовский и глава Красноселькупского района Юрий Фишер. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Среди глав муниципалитетов работа в плюс засчитана у Андрея Гаранина [Губкинский], Антона Колодина [Пуровский район] и Марины Тресковой [Лабытнанги]. В минусе, но не сильном оказались Алексей Титовский и Юрий Фишер», — рассказал инсайдер.

Также источник в правительстве добавил, что сложно сравнивать глав городов и отдаленных районов. По его словам, у них разная специфика и они занимаются решением непохожих проблем.

В правительство был направлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, что в следующем году ожидаются громкие отставки чиновников. Это связано с тем, что в 2023 году будут завершены судебные разбирательства по коррупционным делам.