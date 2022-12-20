20 декабря 2022
19 декабря 2022

Власти ЯНАО составили тайный рейтинг глав региона. Инсайд

Мэр Салехарда и глава Красноселькупского района оказались в конце неофициального рейтинга властей ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Согласительная комиссия с представителем власти города и «Водного Союза». Курган , депутат, документы, чиновник, руки
В правительстве составили неофициальный рейтинг глав муниципалитетов Фото:

В правительстве ЯНАО составили неофициальный рейтинг глав муниципалитетов, который состоит из нескольких фамилий — его замыкают мэр Салехарда Алексей Титовский и глава Красноселькупского района Юрий Фишер. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Среди глав муниципалитетов работа в плюс засчитана у Андрея Гаранина [Губкинский], Антона Колодина [Пуровский район] и Марины Тресковой [Лабытнанги]. В минусе, но не сильном оказались Алексей Титовский и Юрий Фишер», — рассказал инсайдер.

Также источник в правительстве добавил, что сложно сравнивать глав городов и отдаленных районов. По его словам, у них разная специфика и они занимаются решением непохожих проблем.

В правительство был направлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, что в следующем году ожидаются громкие отставки чиновников. Это связано с тем, что в 2023 году будут завершены судебные разбирательства по коррупционным делам.

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В правительстве ЯНАО составили неофициальный рейтинг глав муниципалитетов, который состоит из нескольких фамилий — его замыкают мэр Салехарда Алексей Титовский и глава Красноселькупского района Юрий Фишер. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Среди глав муниципалитетов работа в плюс засчитана у Андрея Гаранина [Губкинский], Антона Колодина [Пуровский район] и Марины Тресковой [Лабытнанги]. В минусе, но не сильном оказались Алексей Титовский и Юрий Фишер», — рассказал инсайдер. Также источник в правительстве добавил, что сложно сравнивать глав городов и отдаленных районов. По его словам, у них разная специфика и они занимаются решением непохожих проблем. В правительство был направлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что в следующем году ожидаются громкие отставки чиновников. Это связано с тем, что в 2023 году будут завершены судебные разбирательства по коррупционным делам.
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