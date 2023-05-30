В Госдуме РФ объяснили, из-за чего беспилотники смогли долететь до Москвы

Картаполов: вражеские дроны смогли преодолеть российское ПВО из-за большой территории страны

30 мая 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Беспилотники смогли пролететь через зоны видимости российского ПВО до Москвы Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Атака беспилотников на Москву Вражеские беспилотники смогли проникнуть в Россию и долететь до Москвы из-за лазеек которые находятся вне видимости средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Это [прилет беспилотников в Москву] стало возможным, потому что у нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь», — уточнил Андрей Картаполов в разговоре с РБК. По его словам, из-за большой территории России, беспилотники могут находить районы, вне видимости ПВО. Российское средство ПВО «Панцирь-С» сбило пять беспилотников в ходе атаки БПЛА на столицу. Средства противовоздушной обороны сработали в Подмосковье. Атака вражеских БПЛА началась 30 мая. Всего после происшествия за медицинской помощью обратились два человека.

Вражеские беспилотники смогли проникнуть в Россию и долететь до Москвы из-за лазеек которые находятся вне видимости средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Это [прилет беспилотников в Москву] стало возможным, потому что у нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь», — уточнил Андрей Картаполов в разговоре с РБК. По его словам, из-за большой территории России, беспилотники могут находить районы, вне видимости ПВО. Российское средство ПВО «Панцирь-С» сбило пять беспилотников в ходе атаки БПЛА на столицу. Средства противовоздушной обороны сработали в Подмосковье. Атака вражеских БПЛА началась 30 мая. Всего после происшествия за медицинской помощью обратились два человека.