В Госдуме РФ объяснили, из-за чего беспилотники смогли долететь до Москвы

Картаполов: вражеские дроны смогли преодолеть российское ПВО из-за большой территории страны
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Беспилотники смогли пролететь через зоны видимости российского ПВО до Москвы Фото:
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Атака беспилотников на Москву

Вражеские беспилотники смогли проникнуть в Россию и долететь до Москвы из-за лазеек которые находятся вне видимости средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это [прилет беспилотников в Москву] стало возможным, потому что у нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь», — уточнил Андрей Картаполов в разговоре с РБК. По его словам, из-за большой территории России, беспилотники могут находить районы, вне видимости ПВО.

Российское средство ПВО «Панцирь-С» сбило пять беспилотников в ходе атаки БПЛА на столицу. Средства противовоздушной обороны сработали в Подмосковье. Атака вражеских БПЛА началась 30 мая. Всего после происшествия за медицинской помощью обратились два человека.

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Вражеские беспилотники смогли проникнуть в Россию и долететь до Москвы из-за лазеек которые находятся вне видимости средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Это [прилет беспилотников в Москву] стало возможным, потому что у нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь», — уточнил Андрей Картаполов в разговоре с РБК. По его словам, из-за большой территории России, беспилотники могут находить районы, вне видимости ПВО. Российское средство ПВО «Панцирь-С» сбило пять беспилотников в ходе атаки БПЛА на столицу. Средства противовоздушной обороны сработали в Подмосковье. Атака вражеских БПЛА началась 30 мая. Всего после происшествия за медицинской помощью обратились два человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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